В Петербурге «КСП Красносельский» отбивается от рейдеров

Сегодня, 11:25

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В Петербурге «КСП Красносельский» отбивается от рейдеров

«Комбинат социального питания Красносельского района» поблагодарил ряд петербургских изданий за оказанную поддержку. Благодарственное письмо появилось на официальной странице организации «ВКонтакте». 

В письме сотрудники предприятия поблагодарили «ЗАКС.РУ», «Деловой Петербург» и другие издания за информационную поддержку и в целом за добрые слова.

«Комбинат «КСП Красносельский» маленький, но стойкий и не сломается перед рейдерами. Спасибо вам за то, что помогаете нам», - указано в письме

Открытое письмо «КСП Красносельского района» стало реакцией на нападки со стороны издания «Фонтанка». СМИ обвинило предприятие в нарушении санитарных норм на производстве и маленьких зарплатах работников.

Сотрудники комбината опровергли эти обвинения, отметив, что в последнее время условия работы на комбинате значительно улучшились. По их словам, новое руководство смогло организовать работу так, что КСП по многим показателям превзошел частных поставщиков питания. 

В свою очередь в публикации «Фонтанки» они усмотрели больше, чем банальную погоню за сенсацией. 

«Полагаем, что прямо сейчас происходит попытка рейдерского захвата наших комбинатов и попытка их ликвидации без ведома губернатора», - сообщается в заявлении.


В руководстве КСП считают, что минувшая проверка Роспотребнадзора проходила с нарушениями. Соответствующая жалоба уже была направлена в городскую прокуратуру. На фоне этих событий коллектив и руководители комбината призывают работников СМИ прийти и воочию убедиться, что предприятие работает в соответствии со всеми нормами.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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