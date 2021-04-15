ВВС Китая сымитировали удар по американскому авианосцу у берегов Тайваня

Сегодня, 13:10

Image 16+
ВВС Китая сымитировали удар по американскому авианосцу у берегов Тайваня

Китайская авиация сымитировала удар по американскому авианосцу у берегов Тайваня.

В небе над Тайванем рекордное количество боевых самолетов  ВВС Китая сымитировали атаку на американский авианосец Theodore Roosevelt. Как уточняется, в  тот же день корабль США отплыл к северу от Тайваня. Об этом сообщает издание American Military News.

По словам  научного сотрудника Ассоциации стратегического прогнозирования в Тайбэе (Тайвань) Чие Чанга, китайская авиация летела  U-образным маршрутом: сначала на юг по направлению к острову  Лусон, потом резко свернули на запад и, наконец, на север. Таким образом, авиация могла проводить имитацию воздушного удара по кораблю противника.


В издании уточнили, что в авиагруппу входили 14 истребителей J-16 и четыре истребителя J-10, 4 бомбардировщика H-6K, 2 противолодочных самолета Y-8 и 1 самолет дальнего обнаружения и управления KJ-500 - в общей сложности 25 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), установив этим своеобразный рекорд.

Отмечается, что подобная имитация ударов с воздуха американского авианосца происходит не впервые. Так, в январе, по словам представителя Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM) капитана Майка Кафка, самолеты НОАК уже отрабатывали подобные удары на Theodore Roosevelt.

«Эти действия показывают продолжающуюся попытку НОАК использовать свои вооруженные силы в качестве инструмента для запугивания или принуждения тех, кто действует в международных водах и воздушном пространстве, включая их соседей и тех, кто имеет конкурирующие территориальные претензии», — отметил Кафка.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

ВВС Китая сымитировали удар по американскому авианосцу у берегов Тайваня

Сегодня, 13:10

В Белоруссии хотят лишить права голоса молодежь и стариков

Сегодня, 12:25

Глава военной разведки США заявил, что не осведомлен о реальных целях России

Сегодня, 09:05

В Германии призвали Украину уважать высокий уровень автономности Донбасса

Сегодня, 08:40

Судан признателен российскому бизнесмену Пригожину за продовольственную помощь

Вчера, 21:40

Британский спецназ прибыл в Донбасс

Вчера, 06:05

США готовят союзников к войне с Россией

Вчера, 00:20

Aktuality: Москва накаляет обстановку, потому что Зеленский не оправдал ее ожиданий

13-04-2021, 12:35

NetEase: Россия подала НАТО три предупреждающих сигнала

13-04-2021, 08:40

The American Conservative: Риторика США может спровоцировать масштабные военные действия на территории Украины

12-04-2021, 14:45

Турция может быть втянута в противостояние между РФ и США в черноморском регионе

12-04-2021, 14:25

Турецким наемникам не заплатили за бои в Нагорном Карабахе

10-04-2021, 20:05

Глава ФЗНЦ назвал «показательной поркой» решение властей США по россиянке Мире Тэрада

10-04-2021, 15:25

США создают беспилотник для борьбы с российскими подводными лодками

10-04-2021, 15:20

В Приднестровье в 13 километрах от границы с Украиной засняли передвижение российских военных

10-04-2021, 09:15

В Турции объявили о беспрецедентной поставке вооружения в Азербайджан

10-04-2021, 09:15

ФЗНЦ добился освобождения Миры Тэрады из американской тюрьмы

9-04-2021, 22:15

Военный грузовик с тремя ракетами для российского ЗРПК «Панцирь-С1» перевернулся под Белградом

9-04-2021, 13:50

Sohu: Украина и Япония готовят одновременный военный удар по России

8-04-2021, 17:35

В Польше пожаловались на покупку безракетных истребителей F-35 у США

8-04-2021, 16:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров