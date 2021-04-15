ВВС Китая сымитировали удар по американскому авианосцу у берегов Тайваня

Китайская авиация сымитировала удар по американскому авианосцу у берегов Тайваня.

В небе над Тайванем рекордное количество боевых самолетов ВВС Китая сымитировали атаку на американский авианосец Theodore Roosevelt. Как уточняется, в тот же день корабль США отплыл к северу от Тайваня. Об этом сообщает издание American Military News.

По словам научного сотрудника Ассоциации стратегического прогнозирования в Тайбэе (Тайвань) Чие Чанга, китайская авиация летела U-образным маршрутом: сначала на юг по направлению к острову Лусон, потом резко свернули на запад и, наконец, на север. Таким образом, авиация могла проводить имитацию воздушного удара по кораблю противника.

В издании уточнили, что в авиагруппу входили 14 истребителей J-16 и четыре истребителя J-10, 4 бомбардировщика H-6K, 2 противолодочных самолета Y-8 и 1 самолет дальнего обнаружения и управления KJ-500 - в общей сложности 25 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), установив этим своеобразный рекорд.

Отмечается, что подобная имитация ударов с воздуха американского авианосца происходит не впервые. Так, в январе, по словам представителя Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM) капитана Майка Кафка, самолеты НОАК уже отрабатывали подобные удары на Theodore Roosevelt.

«Эти действия показывают продолжающуюся попытку НОАК использовать свои вооруженные силы в качестве инструмента для запугивания или принуждения тех, кто действует в международных водах и воздушном пространстве, включая их соседей и тех, кто имеет конкурирующие территориальные претензии», — отметил Кафка.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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