Американский генерал заявил о готовности надавить на Россию всем весом НАТО

Действия России у границ с Украиной - это вызов для НАТО в Европе. И если Альянсу не удастся сдерживание, блок готов ответить на агрессию «всем своим весом». С таким резким заявлением выступил на слушаниях комитета по вооруженным силам в Сенате США глава Европейского командования США генерал ВВС Тод Д. Уолтерс, пишет «Красная весна».

«Нынешняя позиция НАТО в области безопасности в Европе сильна. Однако блоку бросают вызов действия России в непосредственной близости от Украины. НАТО был и остается стратегическим центром притяжения и основой сдерживания и обеспечения безопасности на территории Европе. Все, что мы делаем, направлено на достижение мира. Мы сдерживаем, и если сдерживание не удастся, мы готовы ответить на агрессию всем весом трансатлантического альянса», — заявил Уолтерс.

Генерал напомнил, что уже в мае сего года Альянс начнет в Европе учения серии Defender, в которых будут задействованы около 30 тысяч военнослужащих США (по данным СМИ - 45 тысяч, - Авт) и их союзников и партнеров.

Уолтерс уверен, что маневры станут показательными для России, так как они продемонстрируют возможности сил НАТО оперативно и масштабно перебрасывать крупные силы по территории Европы.

В ходе своего выступления Уолтерс напомнил, что США на фоне усиления напряжения на границе Украины и России усилили гарнизон Висбаден в Германии 500 военными, полевой артиллерией, системами ПВО и ПРО, средствами РЭБ, системами космического контроля и другой новейшей военной техникой.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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