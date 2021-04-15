РПН Петербурга может обслуживать личные интересы Серова и Башкетовой

Городские комбинаты, обеспечивающие школы Петербурга горячим питанием, оказались под давлением Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу – возможно, это стало следствием сговора его руководителя Натальи Башкетовой и бывшего вице-губернатора, а ныне главы Фрунзенского района Константина Серова, сообщает Городовой.

В последние месяцы в центре внимания оказались крупные частные поставщики, такие как «Артис-детское питание» и «Флоридан», а также городские комбинаты «КСП Красносельского района» и «КСП Василеостровского района». Они находятся под наибольшим давлением петербургского Роспотребнадзора, который может работать в интересах заинтересованных лиц.

Примечательно, но управление Натальи Башкетовой обделило вниманием крупнейшего петербургского поставщика «ТЗБ «Петроградская», у которой дела резко пошли в гору, после того как Константин Серов был назначен главой района. За последние годы петербургский Роспотребнадзор по несколько десятков раз проверил почти все городские комбинаты питания, тогда как «ТЗБ «Петроградская» принимала инспекции считанные разы.

В Петербурге помимо прочего раскрыли ряд крупных картелей, а СМИ регулярно публиковали расследования о некачественной еде в школах. Частные комбинаты, не желая сдавать позиции, инициировали судебные разбирательства. При этом «ТЗБ «Петроградская» указанных проблем практически не испытывала и стабильно наращивала показатели.

«ТЗБ «Петроградская» возглавляет Евгений Лобанов. С 2018 года компания приняла участие в тысячах госзакупок и выиграла контракты на поставку питания в школы на сумму свыше 3 миллиардов рублей. В прошлом году «ТЗБ «Петроградская» стала одним из лидеров рынка соцпитания Петербурга. Например, в Невском районе поставщик заполучил контракты на питание почти во всех школах, создав видимость конкуренции с комбинатом «ТЗБ». Последним владеет Вера Лобанова, носящая ту же фамилию, что и глава «ТЗБ «Петроградская». СМИ не исключают, что конечным интересантом деятельности обеих компаний может быть глава Фрунзенского района Константин Серов.

В целом ситуация на рынке школьного питания Петербурга свидетельствует, что частные компании пытаются сохранить перевес над городскими комбинатами. При этом к петербургскому управлению Роспотребнадзора, крайне избирательно подходящему к организации проверок и, возможно, действующему в интересах отдельных поставщиков, должны возникнуть вопросы у федеральных регулирующих органов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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