Западные игроки в Судане пытаются помешать укреплению отношений с Россией

Сегодня, 15:35

Image 16+
Западные игроки в Судане пытаются помешать укреплению отношений с Россией

Российский бизнесмен Евгений Пригожин попал под американские санкции из-за масштабной гуманитарной акции в Судане, уверен публицист Борис Рожин. 

Санкционный удар по Пригожину связан с тем, что другие игроки намерены не допустить дальнейшего укрепления дружеских отношений Судана и России, пишет Рожин в своем Telegram-канале. 

Он полагает, что нет ничего удивительного в очередных антироссийских санкциях, как и в ограничениях против российских сайтов. 

«Пригожину в этом плане, конечно, проще, учитывая его помощь суданцам во время глубокого экономического кризиса, поэтому ограничить его деятельность в том же Судане США куда как сложнее», — отметил Рожин. 

Сам бизнесмен называет себя мировым брендом добра и напомнил, что благодаря инициированной им гуманитарной акции около двух миллионов нуждающихся суданцев получили продуктовые наборы. Однако США тут же ответили ограничениями. 

«Если есть добро — его под санкции», — подчеркнул он. 


Известно, что западные страны преследуют свои интересы на африканском континенте, однако им все еще не удалось избавиться от клейма колонизаторов. Одновременно с этим укрепляется российское присутствие в Африке, что заставляет Запад применять ограничительные меры против Москвы, с целью помешать развитию двусторонних отношений. 

Более 40% суданцев в результате затяжного экономического кризиса оказались за чертой бедности. Попытки американских политиков помешать гуманитарным акциям с помощью санкций говорит об особом цинизме Вашингтона. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!
Судан, Африка

Лента

Западные игроки в Судане пытаются помешать укреплению отношений с Россией

Сегодня, 15:35

Командующий войсками США в Европе: ВСУ сейчас в лучшей позиции

Вчера, 17:20

Американский генерал заявил о готовности надавить на Россию всем весом НАТО

Вчера, 16:00

ВВС Китая сымитировали удар по американскому авианосцу у берегов Тайваня

Вчера, 13:10

В Белоруссии хотят лишить права голоса молодежь и стариков

Вчера, 12:25

Глава военной разведки США заявил, что не осведомлен о реальных целях России

Вчера, 09:05

В Германии призвали Украину уважать высокий уровень автономности Донбасса

Вчера, 08:40

Судан признателен российскому бизнесмену Пригожину за продовольственную помощь

14-04-2021, 21:40

Британский спецназ прибыл в Донбасс

14-04-2021, 06:05

США готовят союзников к войне с Россией

14-04-2021, 00:20

Aktuality: Москва накаляет обстановку, потому что Зеленский не оправдал ее ожиданий

13-04-2021, 12:35

NetEase: Россия подала НАТО три предупреждающих сигнала

13-04-2021, 08:40

The American Conservative: Риторика США может спровоцировать масштабные военные действия на территории Украины

12-04-2021, 14:45

Турция может быть втянута в противостояние между РФ и США в черноморском регионе

12-04-2021, 14:25

Турецким наемникам не заплатили за бои в Нагорном Карабахе

10-04-2021, 20:05

Глава ФЗНЦ назвал «показательной поркой» решение властей США по россиянке Мире Тэрада

10-04-2021, 15:25

США создают беспилотник для борьбы с российскими подводными лодками

10-04-2021, 15:20

В Приднестровье в 13 километрах от границы с Украиной засняли передвижение российских военных

10-04-2021, 09:15

В Турции объявили о беспрецедентной поставке вооружения в Азербайджан

10-04-2021, 09:15

ФЗНЦ добился освобождения Миры Тэрады из американской тюрьмы

9-04-2021, 22:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров