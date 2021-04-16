Западные игроки в Судане пытаются помешать укреплению отношений с Россией

Российский бизнесмен Евгений Пригожин попал под американские санкции из-за масштабной гуманитарной акции в Судане, уверен публицист Борис Рожин.

Санкционный удар по Пригожину связан с тем, что другие игроки намерены не допустить дальнейшего укрепления дружеских отношений Судана и России, пишет Рожин в своем Telegram-канале.

Он полагает, что нет ничего удивительного в очередных антироссийских санкциях, как и в ограничениях против российских сайтов.

«Пригожину в этом плане, конечно, проще, учитывая его помощь суданцам во время глубокого экономического кризиса, поэтому ограничить его деятельность в том же Судане США куда как сложнее», — отметил Рожин.

Сам бизнесмен называет себя мировым брендом добра и напомнил, что благодаря инициированной им гуманитарной акции около двух миллионов нуждающихся суданцев получили продуктовые наборы. Однако США тут же ответили ограничениями.

«Если есть добро — его под санкции», — подчеркнул он.





Известно, что западные страны преследуют свои интересы на африканском континенте, однако им все еще не удалось избавиться от клейма колонизаторов. Одновременно с этим укрепляется российское присутствие в Африке, что заставляет Запад применять ограничительные меры против Москвы, с целью помешать развитию двусторонних отношений.

Более 40% суданцев в результате затяжного экономического кризиса оказались за чертой бедности. Попытки американских политиков помешать гуманитарным акциям с помощью санкций говорит об особом цинизме Вашингтона.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529