Одновременным ударом 11 советских ракет «Скад» уничтожен объект Саудовской Аравии

Сегодня, 18:45

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Одновременным ударом 11 советских ракет «Скад» уничтожен объект Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы нанесли мощнейший ракетный удар по крупному стратегическому объекту Саудовской Аравии в районе Джизана.

По данным вьетнамского издания Soha, атака произведена с применением 11 советских тактических баллистических ракет «Скад» или их иранских копий. Также были задействованы дроны-камикадзе - количество беспилотников, превращающихся в барражирующие снаряды, неизвестно.


«Рано утром 15 апреля 2021 года силы хуситов («Ансар Аллах») начали широкомасштабную атаку против нескольких саудовских целей. В общей сложности ими было запущено 11 тактических ракет и неназванное количество дронов, которые поразили цели в провинции Джизан на юге Саудовской Аравии», - пишет Soha.

По сведениям других источников, хуситы использовали другие ракеты - иранские «Badir» и «Саир». 

Сами повстанцы мощный удар не комментируют.

Известно, что ракеты и дроны ударили по нефтеперерабатывающему объекту и практически полностью его уничтожили. Часть инфраструктуры полностью разрушена, поэтому переработка нефти на текущий момент не представляется возможной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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