Западная пресса перенесла в Сибирь границу России с Украиной

Западные СМИ перенесли в Сибирь границу России с Украиной.

За последние недели западная пресса написала огромное количество материала относительно отношений России и Украины. Выдвигается масса гипотез и предположений, как правило, заканчивающихся рассуждениями начнется ли в связи с этим третья мировая война или нет. Относительно Украины местные СМИ рассуждают почти как о члене НАТО или ЕС. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Когда речь заходит о российских военных подразделениях, которые та перебрасывает поближе к границам с Украиной, журналисты зачастую заметно расширяют украинские территории. Так, на одном из британских каналов показали сюжет из российской базы в Воронежской области. От нее до украинских рубежей - около 200 километров. Но ведь российские военачальники могли распорядиться и рациональнее, перебросив войска в тот же Белгород, расстояние от которого до Харьковской области в пять раз меньше.

Кроме того, на полигоне под Воронежем иностранным журналистам разрешили снимать все. Однако это разрешение убедило их в том, что российские военные готовятся к «уничтожению Украины». В то же время пояснения местных жителей, что в ближайших села устали от ежегодных учений, журналисты не показали, чтобы их читатели не запутались. Также западные СМИ стараются не афишировать того факта, что военную технику Россия перебрасывает в открытую.

Пресса на Западе сейчас преследует одну цель: посеять панику и предъявить России обвинения хоть в чем-нибудь. Так, не так давно в Daily Mirror вышла «традиционная» статья про технику, Россию и Украину, в которой к границы с Украиной перенесли аж в Сибирь - к Новосибирску, в котором проводятся учения.

А про передвижения украинских военных с техникой, уже довольно длительное по времени, на Западе почему-то предпочитают умалчивать или не замечать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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