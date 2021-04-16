Пентагон развернет в Норвегии военные объекты для слежки за Россией

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен сообщил о том, что власти государства подписали соглашение США, согласно которому американские военно-морские силы смогут построить военную инфраструктуру на севере Норвегии для осуществления слежки за Россией.

«Активность российских подводных лодок продолжает набирать обороты. Это требует от нас расширения возможностей для наблюдения за ними», - объяснил министр.

Согласно договору, военные США будут использовать территорию Норвегии для совместных военных потребностей. На севере страны будут использоваться 3 аэропорта и станция военно-морских сил. Также американские силы построят ангар для патрульных противолодочных самолетов НАТО и систему подачи топлива.

Бакке-Йенсен убежден, что данные меры усилят возможности Альянса для защиты норвежских территорий, а также расширят сотрудничество США и Норвегии. При этом министр надеется на то, что данное соглашение не испортит отношение страны с Россией.

Ранее норвежские СМИ сообщали о том, что российские подводные лодки увеличили свою активность, а их зоны патрулирования вышли за пределы норвежского серверного побережья. Отмечается, что на заводе «Севмаш» в Северодвинске расположено 15 атомных подлодок РФ разной степени готовности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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