Полковник вооруженных сил Армении, командир отряда добровольцев «Армянские Орлы. Единая Армения» Хачик Асрян заявил, что солдаты его отряда, которые принимали активное участие в войне на территории Карабаха, готовы бороться с НАТО в составе ВС России, отстаивая территориальную целостность военного союзника Армении. Об этом сообщает «Евразия Daily».

«НАТО занимается порабощением и уничтожением независимых народов и суверенных государств через Украину, пытаясь начать боевые действия против России, которая много веков является крепким другом армянского народа. Все это Альянс подает под соусом «защищаем Украину», которая в реальности сама же и разрушается под гнетом Запада», - заявил Асрян.

На фоне этих событий армянский полковник предупредил, что отряд добровольцев «Армянские орлы» готовы объединиться с российскими вооруженными силами России в случае начала боевых действий со стороны НАТО или Украины.

Отметим, что национально-христианская партия «Армянские орлы» в марте текущего года поздравила Крым и граждан полуострова с седьмой годовщиной воссоединения региона с Россией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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