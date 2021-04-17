Асрян: В случае войны с НАТО армянские добровольцы станут частью российской армии

Сегодня, 09:00

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Асрян: В случае войны с НАТО армянские добровольцы станут частью российской армии
Полковник вооруженных сил Армении Хачик Асрян

Полковник вооруженных сил Армении, командир отряда добровольцев «Армянские Орлы. Единая Армения» Хачик Асрян заявил, что солдаты его отряда, которые принимали активное участие в войне на территории Карабаха, готовы бороться с НАТО в составе ВС России, отстаивая территориальную целостность военного союзника Армении. Об этом сообщает «Евразия Daily».


«НАТО занимается порабощением и уничтожением независимых народов и суверенных государств через Украину, пытаясь начать боевые действия против России, которая много веков является крепким другом армянского народа. Все это Альянс подает под соусом «защищаем Украину», которая в реальности сама же и разрушается под гнетом Запада», - заявил Асрян.

На фоне этих событий армянский полковник предупредил, что отряд добровольцев «Армянские орлы» готовы объединиться с российскими вооруженными силами России в случае начала боевых действий со стороны НАТО или Украины.

Отметим, что национально-христианская партия «Армянские орлы» в марте текущего года поздравила Крым и граждан полуострова с седьмой годовщиной воссоединения региона с Россией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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