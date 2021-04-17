NI: Присутствие российских военных в Арктике стало еще более опасным для США

Сегодня, 08:55

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NI: Присутствие российских военных в Арктике стало еще более опасным для США

В США заявили об опасности присутствия военных РФ в Арктике.

Аналитики The National Interest рассказали о растущей угрозе РФ в этом регионе из-за возможностей российской боевой авиации, передает ИноСМИ

Еще в советские времена был создан МиГ-29. Встречи с ним боялись все пилоты, отмечают эксперты. И сейчас ситуация не изменилась. Россия модернизировала этот самолет, создав версии истребителей МиГ-29К и МиГ-31БМ, которые по-прежнему остаются грозным оружием. 

Россия решила использовать в Арктике МиГ-31БМ. Они позволяют РФ удерживать стратегическое преимущество в арктическом регионе, контролируя огромные территории. 

Также РФ отправила в Арктику и свои МиГ-29К. На аэродром Рогачево, который относится к ведению Северного флота России уже прибыли летчики 100-го корабельного полка ВВС и ПВО Северного флота на МиГ-29К.

Как объяснили в Минобороны, это позволит летчикам получить боевой опыт и опыт работы в условиях низких температур. 

Западные аналитики пишут о том, что расширяя подконтрольную зону в Арктике, Россия ограничивает действия США в этом регионе. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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