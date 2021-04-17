Der Spiegel обнаружил на спутниковых снимках Крыма крупный военный лагерь

Немецкий журнал «обнаружил» на спутниковых снимках Крыма российский военный лагерь.

Немецкий журнал Der Spiegel, имеющий антироссийские взгляды, опубликовал спутниковые снимки с изображением российских военных и техники. При этом журналисты указали, что на кадрах - «огромный российский лагерь». Эта публикация стала очередным материалом, доказывающим западным читателям желание России «напасть» на Украину. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Так, немцы из Der Spiegel заявили, что Россия уже несколько недель стягивает войска к украинской границе. Причем, если 15 марта эти территории еще были пустынными, то 2 апреля пролетающие над Крымом космические аппараты засняли здесь большое количество военной техники и военных.

В журнале сообщается о двух военных лагерях, разбитых примерно в 30 км от села Марфовка, что в Крыму. В то же время комментарии в Твиттере утверждают, что эти лагеря расположены недалеко от урочища Черноморское/Карангит, где построен российский военный полигон.

По словам немецких журналистов, в лагере базируются несколько тысяч единиц военной техники, готовой атаковать Украину.

Кроме того, немцы «нашли» еще один военный лагерь россиян - в Воронежской области.

Оборонное ведомство России эти сведения немецкого издания пока никак не комментируют, видимо, устав объяснять: российские военные подразделения перемещаются внутри собственной страны в рамках контрольной проверки, не намереваясь ни на кого нападать. Правда, западная пресса не любит печатать такие новости, предпочитая нагнетать обстановку «российской агрессией».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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