«Артис-детское питание» проводит качественную работу, несмотря на скандалы в сфере питания Петербурга

Вчера, 21:40

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«Артис-детское питание» проводит качественную работу, несмотря на скандалы в сфере питания Петербурга

Один из самых опытных и давних поставщиков питания в Петербурге «Артис-Детское питание» оказался втянут в череду скандалов, связанных с рынком соцпита. 

В последнее время в городе часто стали говорить о качестве школьного и дошкольного питания. В СМИ развернулась настоящая «война комбинатов». Негативные публикации служат поводом для проверок силами Роспотребнадзора то на одних, то на других пищевых производствах. Также со стороны общественности усилилось внимание к деятельности операторов социального питания.

Несмотря на травлю в СМИ, отдельные пищекомбинаты продолжают эффективно работать. Например, АО «Артис-Детское питание». Предприятие, основанное еще в 1995 году, по сей день обеспечивает питанием школы и детсады Петербурга. На протяжении всех этих лет в адрес комбината поступало совсем немного жалоб. В данное время компания обслуживает все детские сады в Колпинском районе. Также «Артис» обеспечивает питанием районные школы.

Роспотребнадзор не раз проверял комбинат, однако серьезных нарушений не выявлял. Не было и случаев массовых отравлений среди учащихся образовательных учреждений, что говорит об ответственном подходе к своим обязательствам со стороны предприятия. Это особенно важно, когда на рынок соцпитания оказывается такое колоссальное давление, как это происходит сейчас. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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