В Черное море могла войти незамеченной американская подводная лодка

Сегодня, 10:15

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В Черное море могла войти незамеченной американская подводная лодка

В Черное море могла войти незамеченной и разместиться в российских территориальных водах американская подводная лодка, сообщает Avia.pro.

Издание обратило внимание на странный подъем в воздух отечественного самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, информация о котором появилась в сети.


«Интересный и очень нестандартный рейс был выполнен сегодня вдоль Черноморского побережья самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20 ВКС России с аэродрома Ахтубинск», - цитирует сообщение Телеграм-канала «Оперативная линия».

Борт пролетел по необычному маршруту в восточной части Черного моря. Это и легло в основу предположений авторов о том, что в этом районе могла находиться подлодка, которая в нарушение конвенции Монтрё незамеченной вошла в российские территориальные воды. Также рассматривается версия о размещении рядом с границами России средств радиоэлектронного слежения, поскольку российские противолодочные самолеты в небо не поднимались.

Эксперты указывают на тот факт, что в последнее время в связи с эскалацией ситуации на востоке Украины количество провокаций НАТО у границ России существенно увеличилось, но российские военные держат ситуацию на контроле.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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