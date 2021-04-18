Сотрудники «КСП Красносельский» расскажут журналистам о давлении Роспотребнадзора

Сотрудники петербургского Роспотребнадзора оказывают давление на комбинат питания «КСП «Красносельский». Рассказать об этом готовы не только руководители, но и рядовые сотрудники предприятия. Генеральный директор Ростислав Савинов призвал журналистов принять участие в пресс-конференции 19 апреля в 16:00.

Савинов отмечает, что давление на сотрудников предприятия со стороны РПН продолжается. 12, 13 и 14 апреля проверяющие появились в 11 образовательных учреждениях Адмиралтейского района, обслуживаемых «КСП «Красносельский», а также на производстве по адресу ул. Партизана Германа, 5/14.

Стоит отметить, что в данных школах недавно уже проходили проверки. Роспотребнадзор выезжал в указанные учебные заведения в период с 26 марта по 8 апреля.

«За период с сентября по настоящий момент проведено более 100 проверок», - говорится в пресс-релизе.

Савинов отмечает, что действия Роспотребнадзора мешают сотрудникам выполнять свои рабочие обязанности. Персонал вынужден постоянно отвлекаться, чтобы давать пояснения проверяющим.

«Практически весь персонал имеет стаж работы в данном районе более 6 лет, но такую предвзятость видят первый раз», - заявил директор «КСП «Красносельский».

В опубликованном обращении Савинов подчеркивает, что из-за оказанного со стороны РПН давления на сотрудников предприятия, одному из них стало плохо и его пришлось увезти на скорой.

Из-за подобной политики Роспотребнадзора гендиректор комбината принял решение о проведении пресс-конференции с участием работников пищеблоков. Подробности о мероприятии приводятся в группе «ВКонтакте» .

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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