Эксперт перечислил риски участия в кредитно-потребительских кооперативах

Сегодня, 11:10

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Эксперт перечислил риски участия в кредитно-потребительских кооперативах

Повышенная доходность, которую обещают россиянам кредитно-потребительские кооперативы (КПК), сопряжена с риском лишиться всех своих сбережений. К тому же, не следует забывать о том, что взносы в такие кооперативы не защищаются в системе страхования вкладов. Об этом предупредил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, пишет агентство «Прайм».

Специалист посоветовал не забывать о главном правиле инвестора: там, где доходность выше - там выше и риск. В том числе потерять и все вложенное.

«Если заемщики КПК не в состоянии погашать кредиты, то пропадает и база выплат "вкладчикам". На фоне коронакризиса вероятность резкого ухудшения финансовой устойчивости КПК возросла. Взносы в КПК не защищены по системе страхования вкладов», — пояснил Зельцер.

КПК - это, по сути, касса взаимопомощи, которая предполагает в том числе и коллективное инвестирование, а также кредитование отдельных членов кооператива которым необходима финансовая помощь.

«Избежать повышенных рисков вхождения в пирамиду можно, как минимум, проверив наличие КПК в Государственном реестре кредитных потребительских кооперативов», — рассказал собеседник агентства.

При этом важно помнить, что кредиторы в КПК рискуют в большей степени, нежели заемщики.

«Кредитор должен осознавать вероятность потерь — как в силу объективных причин невозврата долга, так и простого мошенничества», — резюмировал Зельцер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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