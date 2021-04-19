Украинец рассказал о ядерных закладках РФ у берегов США

Сегодня, 12:50

Image 16+
Украинец рассказал о ядерных закладках РФ у берегов США

Житель Харьковской области, который представился дедом Михаилом, позвонил в прямой эфир телеканала «Наш» и ошеломил телезрителей и ведущих своим рассказом о военных возможностях России в противодействии с США, которые полностью исключают помощь НАТО Украине, пишет «Экономика сегодня».

Альянс осознает, чем может обернуться конфликт с Россией. Дед Михаил напомнил, что при желании Россия может организовать масштабное цунами у берегов американских городов (видимо, он имел в виду использование подводного беспилотника «Посейдон», - Авт.), которое приведет к необратимым последствиям.

Поговорил и о «ядерных закладках», которые якобы уже на месте.


«НАТО очень страшно. Они до судорог боятся Россию. Америка омывается с двух сторон океанами – Атлантическим и Тихим. И российские подводные лодки там сделали много ядерных закладок вдоль всех побережий с обеих сторон… Если их включить, будут такие взрывы, что США просто смоет в океан», - обрисовал «перспективу» харьковчанин.

Ведущие Александр Лирчук и Анастасия Гусарева попытались что-то возразить и предположили, что Штаты тоже что-то предприняли в ответ, но дед Михаил заверил, что американский ВПК не может соревноваться с российским, ибо отстал уже лет на 30, а то и на все 40.

В этом контексте он напомнил об имеющемся у РФ гиперзвуковом оружии. Ракеты способны лететь так быстро, что американцы ни обнаружить, ни сбить их не смогут.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Strategic Culture: военные провокации США будут чреваты опасными последствиями

Вчера, 22:55

L&#039;Antidiplomatico: США мечтают видеть раздробленную Россию без сильной руки

Вчера, 22:25

В Черное море могла войти незамеченной американская подводная лодка

Вчера, 10:15

Der Spiegel обнаружил на спутниковых снимках Крыма крупный военный лагерь

17-04-2021, 20:15

Один из развернутых в Норвегии B-1B Lancer ВВС США поломался и не смог покинуть страну

17-04-2021, 14:25

Асрян: В случае войны с НАТО армянские добровольцы станут частью российской армии

17-04-2021, 09:00

NI: Присутствие российских военных в Арктике стало еще более опасным для США

17-04-2021, 08:55

Пентагон развернет в Норвегии военные объекты для слежки за Россией

16-04-2021, 22:20

Западная пресса перенесла в Сибирь границу России с Украиной

16-04-2021, 19:05

Одновременным ударом 11 советских ракет «Скад» уничтожен объект Саудовской Аравии

16-04-2021, 18:45

Западные игроки в Судане пытаются помешать укреплению отношений с Россией

16-04-2021, 15:35

Командующий войсками США в Европе: ВСУ сейчас в лучшей позиции

15-04-2021, 17:20

Американский генерал заявил о готовности надавить на Россию всем весом НАТО

15-04-2021, 16:00

ВВС Китая сымитировали удар по американскому авианосцу у берегов Тайваня

15-04-2021, 13:10

В Белоруссии хотят лишить права голоса молодежь и стариков

15-04-2021, 12:25

Глава военной разведки США заявил, что не осведомлен о реальных целях России

15-04-2021, 09:05

В Германии призвали Украину уважать высокий уровень автономности Донбасса

15-04-2021, 08:40

Судан признателен российскому бизнесмену Пригожину за продовольственную помощь

14-04-2021, 21:40

Британский спецназ прибыл в Донбасс

14-04-2021, 06:05

США готовят союзников к войне с Россией

14-04-2021, 00:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров