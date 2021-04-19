Украинец рассказал о ядерных закладках РФ у берегов США

Житель Харьковской области, который представился дедом Михаилом, позвонил в прямой эфир телеканала «Наш» и ошеломил телезрителей и ведущих своим рассказом о военных возможностях России в противодействии с США, которые полностью исключают помощь НАТО Украине, пишет «Экономика сегодня».

Альянс осознает, чем может обернуться конфликт с Россией. Дед Михаил напомнил, что при желании Россия может организовать масштабное цунами у берегов американских городов (видимо, он имел в виду использование подводного беспилотника «Посейдон», - Авт.), которое приведет к необратимым последствиям.

Поговорил и о «ядерных закладках», которые якобы уже на месте.

«НАТО очень страшно. Они до судорог боятся Россию. Америка омывается с двух сторон океанами – Атлантическим и Тихим. И российские подводные лодки там сделали много ядерных закладок вдоль всех побережий с обеих сторон… Если их включить, будут такие взрывы, что США просто смоет в океан», - обрисовал «перспективу» харьковчанин.

Ведущие Александр Лирчук и Анастасия Гусарева попытались что-то возразить и предположили, что Штаты тоже что-то предприняли в ответ, но дед Михаил заверил, что американский ВПК не может соревноваться с российским, ибо отстал уже лет на 30, а то и на все 40.

В этом контексте он напомнил об имеющемся у РФ гиперзвуковом оружии. Ракеты способны лететь так быстро, что американцы ни обнаружить, ни сбить их не смогут.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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