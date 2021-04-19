После обращения в МВД одного из сотрудников на "Артис" могут завести уголовное дело

Сегодня, 17:05

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После обращения в МВД одного из сотрудников на "Артис" могут завести уголовное дело
Фото из открытых источников

Сотрудник АО «Артис-Детское питание» Евгений М. обратился в Управление МВД по Московскому району Санкт-Петербурга, требуя привлечь работодателя к уголовной ответственности, сообщает RuNews24.ru. Он указывает, что «Артис-детское питание», а также АО «Столовая №14» могут нарушать УК РФ по статьям 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», 199 «Уклонение от уплаты налогов» и 159 «Мошенничество».

Как пишет RuNews24.ru, мужчина устроился экспедитором в «Артис-Детское питание» в феврале текущего года. При этом он никак не мог получить в отделе кадров документы, подтверждающие его официальное трудоустройство.  По наблюдениям Евгения, почти все в компании не трудоустроены и получают «зарплату в конверте» без официальной ведомости, что говорит о нарушении ТК РФ и НК РФ. Евгений считает, что это может быть попыткой уклонения от налогов.

Сотрудник также отметил, что он забирает продукцию в Шушарах в 7 утра, но на термосах с пищей стоят маркеры - 8:30. Продукцию Евгений развозит на Московский проспект, д. 96 и д. 112. Работает он в АО «Артис-Детское питание», а в сопроводительных документах для этих учебных заведений числится АО «Столовая № 14». А это говорит либо о нарушении исполнения государственных контрактов, либо о хищении чужого имущества. Информация, подтверждающая, что эти школы обслуживает АО «Столовая №14»,  занесена в Единый информационные реестр. 

Помимо этого, по словам Евгения, цех, где готовят продукцию, свободно посещают люди без спецодежды, тем самым нарушая санитарные нормы. А в транспорте, где перевозят еду, неисправен холодильник, в кузове много мусора, запасных колес и грязи. Евгений подчеркнул, что при необходимости предоставит видео- и фотоподтверждения, поскольку фиксировал все нарушения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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