Родители школьников поддержали «КСП Красносельский» на пресс-конференции 19 апреля

Сегодня, 19 апреля, в стенах предприятия «КСП Красносельского района» прошла большая пресс-конференция для журналистов, в ходе которой подробно обсуждалась ситуация вокруг приостановки работы комбината.

Гендиректор компании Ростислав Савинов заявил, что на производстве нет никаких серьезных нарушений, однако Роспотребнадзор продолжает настаивать на обратном.

Кроме того, в пресс-конференции приняли участие родители учеников, чьи школы обслуживает «КСП Красносельского района». Никаких претензий к питанию от них не поступало.

Ранее, 14 апреля, петербургское отделение Роспотребнадзора приостановило работу комбината питания, сославшись на результаты проведенной до этого проверки. Но руководство комбината поставило под сомнение легитимность многочисленных проверок, назвав их попыткой «рейдерского захвата».

Вопросы о правомочности действий Роспотребнадзора возникли и у Красносельского районного суда, куда ведомство направило исковое заявление в адрес предприятия. Протокол об административном правонарушении был возвращен судом обратно, поскольку оказался оформлен лицом, не имеющим для этого полномочий. Об этом сказано на сайте районного суда.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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