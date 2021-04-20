США могут ударить сотней «Томагавков» по Донбассу

Два американских ракетных эсминца с «Томагавками» были направлены из Средиземного моря в воды Черного моря после заявления Вашингтона о готовности поддержать украинскую армию в «освобождении» Донбасса. Как пишут СМИ, корабли ВМС США с помощью серии мощных ударов могут уничтожить силы ДНР и ЛНР, запустив более сотни крылатых ракет «Томагавк».

Как отмечают военные аналитики, Россия захочет вмешаться в ситуацию, но она не пойдет в атаку на американские корабли.

При этом они подчеркивают, что вероятность прямого участия ВМС США в конфликте на Донбассе крайне мала, но не равна нулю. Возможная помощь США в этом конфликте - это резерв Киева, который похож на роль российских войск, размещенных вдоль украинской границы. Как сообщает издание «Soha», Москва не хочет принимать участие в войне в Украине, пишет avia.pro.

Между тем эксперты подчеркивают, что для удара по ДНР ракеты будут пролетать над Крымом. Этот факт Россия расценит как прямую агрессию и в ответ может атаковать эсминцы, о чем США неоднократно были предупреждены.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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