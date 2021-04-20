США могут ударить сотней «Томагавков» по Донбассу

Сегодня, 08:40

Image 16+
США могут ударить сотней «Томагавков» по Донбассу

Два американских ракетных эсминца с «Томагавками» были направлены из Средиземного моря в воды Черного моря после заявления Вашингтона о готовности поддержать украинскую армию в «освобождении» Донбасса. Как пишут СМИ, корабли ВМС США с помощью серии мощных ударов могут уничтожить силы ДНР и ЛНР, запустив более сотни крылатых ракет «Томагавк».

Как отмечают военные аналитики, Россия захочет вмешаться в ситуацию, но она не пойдет в атаку на американские корабли.


При этом они подчеркивают, что вероятность прямого участия ВМС США в конфликте на Донбассе крайне мала, но не равна нулю. Возможная помощь США в этом конфликте - это резерв Киева, который похож на роль российских войск, размещенных вдоль украинской границы. Как сообщает издание «Soha», Москва не хочет принимать участие в войне в Украине, пишет avia.pro.

Между тем эксперты подчеркивают, что для удара по ДНР ракеты будут пролетать над Крымом. Этот факт Россия расценит как прямую агрессию и в ответ может атаковать эсминцы, о чем США неоднократно были предупреждены.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

США могут ударить сотней «Томагавков» по Донбассу

Сегодня, 08:40

Власти Нагорного Карабаха заявили об отсутствии мира с Азербайджаном

Вчера, 22:15

Украинец рассказал о ядерных закладках РФ у берегов США

Вчера, 12:50

Strategic Culture: военные провокации США будут чреваты опасными последствиями

18-04-2021, 22:55

L&#039;Antidiplomatico: США мечтают видеть раздробленную Россию без сильной руки

18-04-2021, 22:25

В Черное море могла войти незамеченной американская подводная лодка

18-04-2021, 10:15

Der Spiegel обнаружил на спутниковых снимках Крыма крупный военный лагерь

17-04-2021, 20:15

Один из развернутых в Норвегии B-1B Lancer ВВС США поломался и не смог покинуть страну

17-04-2021, 14:25

Асрян: В случае войны с НАТО армянские добровольцы станут частью российской армии

17-04-2021, 09:00

NI: Присутствие российских военных в Арктике стало еще более опасным для США

17-04-2021, 08:55

Пентагон развернет в Норвегии военные объекты для слежки за Россией

16-04-2021, 22:20

Западная пресса перенесла в Сибирь границу России с Украиной

16-04-2021, 19:05

Одновременным ударом 11 советских ракет «Скад» уничтожен объект Саудовской Аравии

16-04-2021, 18:45

Западные игроки в Судане пытаются помешать укреплению отношений с Россией

16-04-2021, 15:35

Командующий войсками США в Европе: ВСУ сейчас в лучшей позиции

15-04-2021, 17:20

Американский генерал заявил о готовности надавить на Россию всем весом НАТО

15-04-2021, 16:00

ВВС Китая сымитировали удар по американскому авианосцу у берегов Тайваня

15-04-2021, 13:10

В Белоруссии хотят лишить права голоса молодежь и стариков

15-04-2021, 12:25

Глава военной разведки США заявил, что не осведомлен о реальных целях России

15-04-2021, 09:05

В Германии призвали Украину уважать высокий уровень автономности Донбасса

15-04-2021, 08:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров