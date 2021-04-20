Пищевое производство «КСП Красносельский» вновь открылось по решению суда

Одно из отделений «КСП Красносельский», расположенное на улице Партизана Германа, вернулось к работе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия за подписью гендиректора Ростислава Савинова.

Ранее этот цех закрыл петербургский Роспотребнадзор, проведя ряд внеплановых проверок, якобы показавших нарушения. Дело поступило в Красносельский районный суд, который должен был утвердить решение РПН. Однако суд не удовлетворил требование ведомства, усмотрев в его действиях незаконный характер. После такого судебного решения комбинат смог возобновить работу.

Савинов отметил: если РПН продолжит терроризировать «КСП Красносельского района», комбинат продолжит защищаться. Для этого и дальше будет избрана тактика максимальной открытости перед жителями города.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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