Пищевое производство «КСП Красносельский» вновь открылось по решению суда

Сегодня, 13:15

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Пищевое производство «КСП Красносельский» вновь открылось по решению суда

Одно из отделений «КСП Красносельский», расположенное на улице Партизана Германа, вернулось к работе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия за подписью гендиректора Ростислава Савинова. 

Ранее этот цех закрыл петербургский Роспотребнадзор, проведя ряд внеплановых проверок, якобы показавших нарушения. Дело поступило в Красносельский районный суд, который должен был утвердить решение РПН. Однако суд не удовлетворил требование ведомства, усмотрев в его действиях незаконный характер. После такого судебного решения комбинат смог возобновить работу.  

Савинов отметил: если РПН продолжит терроризировать «КСП Красносельского района», комбинат продолжит защищаться. Для этого и дальше будет избрана тактика максимальной открытости перед жителями города.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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