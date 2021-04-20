В китайском медиапортале Sohu появилась публикация, посвященная претензиям Запада по поводу перемещений российских войск.

Автор публикации отмечает, что страны НАТО предлагают не замечать собственные перемещения с продвижением к российским границам, но реагируют на маневры и проверку боеготовности российской армии.

Как отмечается в публикации, временный поверенный США в Украине Кристина Квин заявила о присутствии американского контингента на украинской территории и готовности этот контингент увеличить в численности. Не стоит также забывать, что США и НАТО поставляют Киеву вооружения, а также проводят у границ России провокационные военные маневры. Известно, что британцы решили перебросить в Черное море два боевых корабля.

Помимо этого, в Польшу переброшены десятки истребителей F-15 и F-16. При этом в Вашингтоне заявили, что эта переброска не связана с концентрацией российских военных сил у границ с Украиной.

Автор публикации отмечает, что Запад настолько уверен в собственной правоте, что уже не осознает опасность своих действий.

Издание напоминает американцам, что Россия располагает сотнями межконтинентальных баллистических ракет.

Этот факт, по мнению автора статьи, должен подействовать отрезвляюще на тех, кто отошел от реальности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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