Офицер ВСУ раскрыл планы армии Украины в случае нападения России

Офицер украинской армии раскрыл изданию «Страна.ua» план ВСУ в случае атаки на Донбасс. По словам майора из подразделения под Горловкой, украинская армия готова к укреплению позиций по линиям вероятного наступления. Офицер сообщил о замаскированных минометах, танках и противотанковых минах, которые находятся на линиях наступления противника.

Он также сообщил, что приказ командования о создании минных противотанковых полей является резервным планом, который предполагает вторжение российский войск. По словам офицера, три недели назад складывалось впечатление, что ВСУ готовят к наступлению – подвозили дополнительный боекомплект, подтягивали танки, бронетранспортеры и артиллерию. Однако неделю назад был отдан приказ укрепить позиции и создать минные противотанковые поля. Со слов военного, танки и минометы стоят замаскированные даже не во второй линии, а за пару сотен метров от передовой.

Если российские войска пойдут в наступлении, то после короткого боя украинская пехота будет отведена на вторую, более укрепленную линию обороны, рассказывает майор.

Как отмечает издание, в Донбассе стали меньше стрелять, однако военные говорят о том, что строить иллюзий на этот счет не стоит, так как это похоже на затишье перед обострением.

Добавим, что сейчас спешно укрепляется граница под Крымом. Это направление планируется усилить, поэтому туда перебросят несколько бригад ВСУ. Многие из подразделений, которые должны были уйти на ротацию, остались на передовой.

Ранее директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун предположил, что конфликт между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса затянется на пять-десять лет. В свою очередь председатель контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук рассказал, что Киев пойдет на компромисс в вопросе об урегулировании конфликта в Донбассе, если Москва откажется от оккупации территорий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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