В Киеве заявили, что через несколько недель Россия может открыто пойти войной на Украину

В Киеве определили дату предполагаемой готовности России к «вторжению» в Украину. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга от 20 апреля сообщил, что Москва может начать наступление на Украину уже через несколько недель, передает «REGNUM».

Украинский дипломат прокомментировал увеличение концентрации российских сил вблизи границ с Украиной и отметил, что это является «тревожным сигналом» для Киева. Дмитрий Кулеба определил, что данное наращивание военных сил РФ является более концентрированным, чем в 2014 году, и через несколько недель Россия вполне может открыто пойти войной на Украину.

«Но мы все еще можем принять меры, чтобы избежать худшего сценария для страны, хотя Россия и продолжает открыто осуществлять стратегические приготовления к вторжению в Украину. Однако в наших силах подключить к этой проблеме международное сообщество, инициировать внедрение более ощутимых санкций против России, задействовать стратегических партнеров Украины», - сообщил глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев располагает «достаточными доказательствами» того, что Россия активно пытается помещать оборонному сотрудничеству Украины с Турцией и НАТО.

«России не нужен сильный противник, им нужен слабый соперник. Но я хочу заверить, что Украина будет продолжать налаживать свои внешние политические связи, становиться сильнее и предпринимать эффективные меры для своей защиты», - добавил украинский дипломат.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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