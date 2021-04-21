В Британии заявили, что раскрыли донбасский план Путина

Сегодня, 06:40

Image 16+
В Британии заявили, что раскрыли донбасский план Путина

Эскалация конфликта со стороны Украины на Донбассе с возобновлением обстрелов населенных пунктов территорий ЛДНР, заставила Россию заняться усилением своих военных на границе с Украиной. Эксперты видят в таких маневрах Москвы предупреждение. Об этом сообщает News Front.

Суть в том, что теперь на Донбассе проживают сотни тысяч россиян благодаря получению российских паспортов. В случае, если Киев решиться атаковать самопровозглашенные республики, у Москвы появится обоснованный повод вмешаться.


Однако, по утверждению британских экспертов, это не единственный план российского президента. Так, эксперт по вопросам безопасности Джеймс Шерр уверен, что Москва воспользуется условиями обострения ситуации в зоне соприкосновения и разместит там свои военные подразделения, фактически, заменив россиянами Народную милицию ЛНР и ДНР.

«Сегодня идут большие изменения как в заявлениях, так и в отношениях. Будто игра на нервах. Вообще, украинская армия перегружена. А если мы хотим подтолкнуть Украину, о чем говорят многие западные эксперты и политические деятели, то необходимо создавать собственную оборонную систему», - говорит Шерр.

Британский эксперт предлагает заменить военных ВСУ на более профессиональных натовских военных, аргументируя тем, что Путин, якобы, делает то же самое.

«Россия также будет работать над заменой армии так называемых ДНР и ЛНР своими регулярными войсками, оказывая давление на Украину, когда вздумается», — констатировал аналитик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Sohu напомнило американцам о наличии у России сотен межконтинентальных баллистических ракет

Вчера, 18:10

США могут ударить сотней «Томагавков» по Донбассу

Вчера, 08:40

Власти Нагорного Карабаха заявили об отсутствии мира с Азербайджаном

19-04-2021, 22:15

Украинец рассказал о ядерных закладках РФ у берегов США

19-04-2021, 12:50

Strategic Culture: военные провокации США будут чреваты опасными последствиями

18-04-2021, 22:55

L&#039;Antidiplomatico: США мечтают видеть раздробленную Россию без сильной руки

18-04-2021, 22:25

В Черное море могла войти незамеченной американская подводная лодка

18-04-2021, 10:15

Der Spiegel обнаружил на спутниковых снимках Крыма крупный военный лагерь

17-04-2021, 20:15

Один из развернутых в Норвегии B-1B Lancer ВВС США поломался и не смог покинуть страну

17-04-2021, 14:25

Асрян: В случае войны с НАТО армянские добровольцы станут частью российской армии

17-04-2021, 09:00

NI: Присутствие российских военных в Арктике стало еще более опасным для США

17-04-2021, 08:55

Пентагон развернет в Норвегии военные объекты для слежки за Россией

16-04-2021, 22:20

Западная пресса перенесла в Сибирь границу России с Украиной

16-04-2021, 19:05

Одновременным ударом 11 советских ракет «Скад» уничтожен объект Саудовской Аравии

16-04-2021, 18:45

Западные игроки в Судане пытаются помешать укреплению отношений с Россией

16-04-2021, 15:35

Командующий войсками США в Европе: ВСУ сейчас в лучшей позиции

15-04-2021, 17:20

Американский генерал заявил о готовности надавить на Россию всем весом НАТО

15-04-2021, 16:00

ВВС Китая сымитировали удар по американскому авианосцу у берегов Тайваня

15-04-2021, 13:10

В Белоруссии хотят лишить права голоса молодежь и стариков

15-04-2021, 12:25

Глава военной разведки США заявил, что не осведомлен о реальных целях России

15-04-2021, 09:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров