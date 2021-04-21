В Британии заявили, что раскрыли донбасский план Путина

Эскалация конфликта со стороны Украины на Донбассе с возобновлением обстрелов населенных пунктов территорий ЛДНР, заставила Россию заняться усилением своих военных на границе с Украиной. Эксперты видят в таких маневрах Москвы предупреждение. Об этом сообщает News Front.

Суть в том, что теперь на Донбассе проживают сотни тысяч россиян благодаря получению российских паспортов. В случае, если Киев решиться атаковать самопровозглашенные республики, у Москвы появится обоснованный повод вмешаться.

Однако, по утверждению британских экспертов, это не единственный план российского президента. Так, эксперт по вопросам безопасности Джеймс Шерр уверен, что Москва воспользуется условиями обострения ситуации в зоне соприкосновения и разместит там свои военные подразделения, фактически, заменив россиянами Народную милицию ЛНР и ДНР.

«Сегодня идут большие изменения как в заявлениях, так и в отношениях. Будто игра на нервах. Вообще, украинская армия перегружена. А если мы хотим подтолкнуть Украину, о чем говорят многие западные эксперты и политические деятели, то необходимо создавать собственную оборонную систему», - говорит Шерр.

Британский эксперт предлагает заменить военных ВСУ на более профессиональных натовских военных, аргументируя тем, что Путин, якобы, делает то же самое.

«Россия также будет работать над заменой армии так называемых ДНР и ЛНР своими регулярными войсками, оказывая давление на Украину, когда вздумается», — констатировал аналитик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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