Украина хочет установить границу с Россией в Азовском и Черном морях

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Украина хочет установить границу с Россией в Азовском и Черном морях
Украина / В России

Директор Института морского права и безопасности Украины Богдан Устименко заявил, что для отстаивания своих прав в акватории Черного и Азовского морей украинская сторона должна установить морскую границу с Россией, а также определить территориальную ширину своего моря. Об этом сообщает «Укринформ».

«Я считаю, что Украина должна начать процедуру делимитации морской границы, то есть установить ее между Россией и Украиной на Черном и Азовском морях», - заявил эксперт.

Он обратил особое внимание на то, что такие процедуры вполне реальны, и предусмотрены они Конвенцией ООН по морскому праву.


«Киев имеет право создать международную комиссию под покровительством ООН, которая рассмотрит спорные моменты и даст рекомендацию по их разрешению», - объяснил Устименко.

Эксперт добавил, что у Украины есть право на установление ширины своего территориального моря, которая не должна превышать 12 морских миль. Однако с юридической точки зрения это не получится провернуть с Азовским морем, так как в 2003 году Украина и РФ подписали соглашение о совместном использовании акватории Керченского пролива и Азовского моря.

«Похожая ситуация была в Австралии, которая отказывала Восточному Тимору в установлении границ между государствами в Тиморском море. Однако этой маленькой стране удалось инициировать принудительную договорную процедуру против Австралии. В результате Восточный Тимор победил, и Австралия была вынуждена подписать соглашение о делимитации», - предложил пути решения Устименко.

Но в случае с Россией эксперт посоветовал не надеяться на подобное поведение с ее стороны. Потому Украине остается лишь попросить поддержки у международного сообщества.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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