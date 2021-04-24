Российских агентов заметили в Болгарии во время взрывов на складах оружия

Болгарская служба Radio Free Europe предоставила данные, доказывающие якобы присутствие российских тайных агентов ГРУ в Болгарии в тот момент, когда в 2015 году на заводе в Вазове произошли взрывы военных складов.

Напомним, что Чешская Республика недавно также заявила о причастности российских агентов ГРУ к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. На фоне этого экс-министр обороны Болгарии призвал возобновить расследование касательно подобных взрывов на военных складах в Вазове в 2015 году.

Болгарские эксперты обнаружили связь между взрывали болгарских складов и присутствием на территории государства российских агентов военной разведки. По их данным, приблизительно в это время около 6 агентов ГРУ регулярно приезжали в Болгарию и уезжали.

Напомним, 17 апреля между Россией и Чехией разразился дипломатический скандал, в результате которого чешское правительство выслало из страны 18 агентов спецслужб РФ. Всем им были выдвинуты обвинения в причастности к взрывал на военных складах в 2014 году.

В ответ на это Москва выслала из страны 20 чешских дипломатов, после чего премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что РФ окончательно разрушила отношения с его страной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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