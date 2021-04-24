В Китае предполагают, что НАТО готовит масштабную атаку на восточные регионы России

Аналитики из Китая предполагают, что провокации НАТО у западных границ России являются отвлекающим маневром.

По их мнению, Североатлантический альянс может готовить масштабную атаку на восточных рубежах РФ. В публикации на страницах издания Sohu эксперты из Китая предположили, что противостояние может развязаться на востоке России.

«Из-за того, что отношения между Россией и Соединенными Штатами ухудшаются есть опасения, что жаркое противостояние между двумя крупными державами неизбежно», — пишут авторы китайского издания.

По мнению экспертов, то обострение в Донбассе, которое идет с зимы, может быть спровоцировано США для того, чтобы отвлечь внимание России и ее союзников от Азиатско-Тихоокеанского региона, где, с большой долей вероятности, может начаться масштабное сражение.

Хотя Россия уже не один год укрепляет и свои восточные рубежи, тем не менее, ее европейская часть считается более защищенной от внешних угроз. Американцы же могут объединиться на Востоке с Японией и выступить против России единым фронтом. Такое предложение, к слову, может быть интересно Токио, так как Япония уже давно мечтает вернуть себе Курильские острова.

Япония может предоставить США свои базы и корабли, американцы же подготовят группы для проведения операций на российской территории.

Главный удар может быть нанесен по Курильским островам. Заняв их, США начнут быстро наращивать свой военный флот в регионе, чтобы РФ не смогла провести операцию по возвращению этих территорий.

Поэтому китайские эксперты советуют России укрепить береговую линию на востоке страны и увеличить потенциал Тихоокеанского флота.

Напомним, вчера Информинг сообщал, что США продолжают поставлять Украине военное снаряжение и технику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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