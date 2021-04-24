Россия могла применить против американских военных в Сирии секретное вооружение

В США приступили к расследованию по факту применения в Сирии неизвестного импульсного вооружения против американских военнослужащих. Подозреваемым номер один стала Россия, поскольку больше ни у одной из стран в регионе подобных технологий просто нет.

Речь идет об атаках с использованием «направленной энергии», после которых у многих американских военных началось пищевое расстройство.

«Пентагон проинформировал высших законодателей о разведывательных данных, связанных с предполагаемыми атаками направленной энергии против американских войск. Осведомленные источники нам сообщили, что официальные лица определили Россию как вероятную виновницу. Минобороны расследовало инциденты, в том числе нацеленные на персонал по всему миру, с минувшего года», - сообщает американская газета Politico .

Уточняется, что расследование - незначительная часть из тех усилий, которые прикладывают Штаты для изучения всех инцидентов с использованием направленной энергии, в том числе против официальных лиц США.

С конца 2016 года почти полсотни официальных лиц столкнулись с симптомами загадочного заболевания, которое стало известно как «синдром Гаваны» среди американских дипломатов, находящихся на Кубе.

По данным издания, в списке симптомов острый звон и давление в ушах, потеря слуха и равновесия, сильная утомляемость, а также головные боли.

Между тем специалисты говорят о том, что если подобное оружие направленной энергии и вправду существует, оно предполагает колоссальную мощность. И если на Кубе размещение подобного можно еще допустить, то размещение на территории Сирии - под большим вопросом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей