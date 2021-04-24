Турецкие интернет-пользователи обратились к России из-за ролика с уничтожением «Байрактара»

Image 16+
Турецкие интернет-пользователи обратились к России из-за ролика с уничтожением «Байрактара»
В Мире

В Турции  возмутились из-за компьютерного ролика, который показал телеканал «Россия 1».

Как сообщает МК, видео уничтожения дроном-камикадзе «Ланцет» турецкого беспилотника Bayraktar TB2 вызвало бурную реакцию среди граждан Турции, которые его посмотрели.

Едва ли не сразу компания Roketsan, разрабатывающая дрон Ak?nc?, показала видео, в котором турецкий беспилотник уничтожает российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».


В жарких комментариях, разгоревшихся на страницах сайта издания  Haber7, турецкие читатели даже не скупились на угрозы, заявляя, что русским еще предстоит встретиться с турецким вооружением в реальном бою.


«Это только ролик, Россия. Ты еще посмотришь нас на поле боя, конечно, если найдешь время убежать», «Многолетние усилия, потраченные русскими на системы противовоздушной обороны, пошли прахом», «Око за око, зуб за зуб», - пишут в комментариях читатели.

Эксперты же, комментируя разрабатываемое оружие, ни исключают, что действительно вскоре российское и турецкое вооружение «встретится» в Сирии, где российские военные уже не раз уничтожали позиции протурецких джихадистов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
США после ухода из Афганистана могут разместить военную базу в Таджикистане, Казахстане или Узбекистане

Сегодня, 12:50

Турецкие интернет-пользователи обратились к России из-за ролика с уничтожением «Байрактара»

Сегодня, 11:00

В Китае предполагают, что НАТО готовит масштабную атаку на восточные регионы России

Сегодня, 08:20

Российских агентов заметили в Болгарии во время взрывов на складах оружия

Сегодня, 00:15

США: Россия могла развернуть на Кубе не имеющие аналогов в мире комплексы РЭБ

Вчера, 09:05

Jinri Toutiao: Россия может использовать взлетную полосу в Арктике для удара по США

22-04-2021, 17:50

Притянутые факты и выдумки: глава СОМБ раскритиковал статью Liberation о россиянах в ЦАР

22-04-2021, 12:15

На границе Турции и Сирии ВКС РФ обнаружили туннель с десятками турецких новых танков

22-04-2021, 11:20

Представитель Турции в ООН допустил войну между Россией и США на территории Украины

22-04-2021, 08:50

Россия разозлила Турцию уничтожением БПЛА Bayraktar TB2 новым оружием

21-04-2021, 12:25

Hill: новейшая российская противоракетная система несет угрозу для США

21-04-2021, 12:20

В Британии заявили, что раскрыли донбасский план Путина

21-04-2021, 06:40

Sohu напомнило американцам о наличии у России сотен межконтинентальных баллистических ракет

20-04-2021, 18:10

США могут ударить сотней «Томагавков» по Донбассу

20-04-2021, 08:40

Власти Нагорного Карабаха заявили об отсутствии мира с Азербайджаном

19-04-2021, 22:15

Украинец рассказал о ядерных закладках РФ у берегов США

19-04-2021, 12:50

Strategic Culture: военные провокации США будут чреваты опасными последствиями

18-04-2021, 22:55

L&#039;Antidiplomatico: США мечтают видеть раздробленную Россию без сильной руки

18-04-2021, 22:25

В Черное море могла войти незамеченной американская подводная лодка

18-04-2021, 10:15

Der Spiegel обнаружил на спутниковых снимках Крыма крупный военный лагерь

17-04-2021, 20:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Стрелков заявил о полной готовности России сдать Донбасс
  • Вчера, 07:50

Стрелков заявил о полной готовности России сдать Донбасс

Эксперт объяснил резкое завершение учений в Крыму. Накануне стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершенных задачах военных

На границе Турции и Сирии ВКС РФ обнаружили туннель с десятками турецких новых танков
  • 22-04-2021, 11:20

На границе Турции и Сирии ВКС РФ обнаружили туннель с десятками турецких новых танков

Новый туннель, в котором джихадисты прятали полученную от Турции технику и вооружение, обнаружили в Сирии. ВКС РФ планируют уничтожить одним ударом

США: Россия могла развернуть на Кубе не имеющие аналогов в мире комплексы РЭБ
  • Вчера, 09:05

США: Россия могла развернуть на Кубе не имеющие аналогов в мире комплексы РЭБ

Россия могла развернуть на Кубе свое вооружение, не имеющее аналогов в мире. После того как в штате Флорида произошло несколько инцидентов с

Беспилотник ЛДНР уничтожил 8 единиц военной техники ВСУ
  • Вчера, 08:20

Беспилотник ЛДНР уничтожил 8 единиц военной техники ВСУ

Используя беспилотник, ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик уничтожили военную технику ВСУ. В Сети появились снимки

The National Interest: российская ТОС-1 «Буратино» способна уничтожить целые города
  • 22-04-2021, 17:05

The National Interest: российская ТОС-1 «Буратино» способна уничтожить целые города

Военных обозревателей американского издания The National Interest поразила мощь российского «Буратино». Они предположили, что этой тяжелой огнеметной

Soha: без новых танков Т-14 «Армата» и истребителей Су-57 Россия не сможет защитить Крым
  • Вчера, 19:30

Soha: без новых танков Т-14 «Армата» и истребителей Су-57 Россия не сможет защитить Крым

Военный обозревателя Бао Лама из вьетнамского издания Soha высказал свою точку зрения относительно сложностей перевооружения российской армии. По его

Новости партнеров
Новости партнеров
После отвода российских военных, ВС Украины обрушили на ДНР и ЛНР мощнейшие удары
  • Сегодня, 11:15

После отвода российских военных, ВС Украины обрушили на ДНР и ЛНР мощнейшие удары

Украинские военные усилили обстрелы позиций ополченцев самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР после отвода российских войск от границы с Украиной.

Представитель Турции в ООН допустил войну между Россией и США на территории Украины
  • 22-04-2021, 08:50

Представитель Турции в ООН допустил войну между Россией и США на территории Украины

Бывший министр иностранных дел и представитель Турции в ООН Яшар Якыш допустил войну между Россией и США на территории Украины. Политик считает, что

ВС Украины перебрасывают свои танки из Донбасса на границу с Крымом
  • 21-04-2021, 19:45

ВС Украины перебрасывают свои танки из Донбасса на границу с Крымом

Украинская сторона стягивает танковые соединения к границам с крымским полуостровом — причем часть танков была перенаправлена с прифронтовой зоны

В Китае предполагают, что НАТО готовит масштабную атаку на восточные регионы России
  • Сегодня, 08:20

В Китае предполагают, что НАТО готовит масштабную атаку на восточные регионы России

Аналитики из Китая предполагают, что провокации НАТО у западных границ России являются отвлекающим маневром. По их мнению, Североатлантический альянс