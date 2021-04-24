Турецкие интернет-пользователи обратились к России из-за ролика с уничтожением «Байрактара»

В Турции возмутились из-за компьютерного ролика, который показал телеканал «Россия 1».

Как сообщает МК, видео уничтожения дроном-камикадзе «Ланцет» турецкого беспилотника Bayraktar TB2 вызвало бурную реакцию среди граждан Турции, которые его посмотрели.

Едва ли не сразу компания Roketsan, разрабатывающая дрон Ak?nc?, показала видео, в котором турецкий беспилотник уничтожает российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

В жарких комментариях, разгоревшихся на страницах сайта издания Haber7, турецкие читатели даже не скупились на угрозы, заявляя, что русским еще предстоит встретиться с турецким вооружением в реальном бою.

«Это только ролик, Россия. Ты еще посмотришь нас на поле боя, конечно, если найдешь время убежать», «Многолетние усилия, потраченные русскими на системы противовоздушной обороны, пошли прахом», «Око за око, зуб за зуб», - пишут в комментариях читатели.

Эксперты же, комментируя разрабатываемое оружие, ни исключают, что действительно вскоре российское и турецкое вооружение «встретится» в Сирии, где российские военные уже не раз уничтожали позиции протурецких джихадистов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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