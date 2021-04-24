США после ухода из Афганистана могут разместить военную базу в Таджикистане, Казахстане или Узбекистане

После вывода своих войск из Афганистана США будут крайне нуждаться в новой военной базе в регионе. Пентагон может решиться разбить ее в другой стране. Выбор может пасть на Казахстан, Таджикистан или Узбекистан, считает автор агентства Sputnik.Таджикистан .

Когда войска НАТО уйдут из Афганистана, в регионе может существенно вырасти активность исламистских группировок. В Вашингтоне это понимают и рассматривают возможность передислокации своих сил.

По данным The New York Times, сейчас США и союзники обсуждают вопрос перемещения войск в Таджикистан или Узбекистан. На условиях взаимовыгоды передислокация войск США и НАТО гипотетически возможна, отмечается в публикации, поскольку Альянс уже практически два десятилетия развивает отношения с этими странами.

Центрально-Азиатские республики с 1997 года входят в Совет евроатлантического партнерства. Тем не менее степень их лояльности и благонадежности, по крайней мере, двух республик из трех (Казахстана и Таджикистана) может вытекать из их членства в ОДКБ. Что касается Узбекистана, то у него имеется негативный опыт «революционных» потрясений.

22 апреля сего года госсекретарь США Энтони Блинкен имел беседы с главами МИД Узбекистана и Казахстана – Абдулазизом Камиловым и Мухтаром Тилеуберди. Согласно официальному пресс-релизу, он подтвердил поддержку Вашингтоном «суверенитета, территориальной целостности и независимости» этих бывших советских республик.

Таджикистан остался в тени - возможно, потому, что он наименее удобен для размещения войск по причине дислокации на его территории 201 российской военной базы, которая за год проводит до сотни военных маневров.

География Узбекистана или Казахстана позволит обеспечить минимальное подлетное время к вероятным районам боевого применения ВВС США и Альянса против афганских джихадистов.

К слову, в 2001-2005 годах ВВС США уже применяли узбекскую авиабазу Ханабад, что всего в двух сотнях километров от афганской границы. Там были размещены порядка 1500 военнослужащих, а также истребители F-15 и F-16 и транспортники.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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