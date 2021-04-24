Грымчак: Два эсминца ВМС США одним залпом уничтожат весь Черноморский флот РФ

Бывший заместитель Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак оценил шансы кораблей Черноморского флота России против американских эсминцев. По мнению члена партии Народная самооборона, всего двух эсминцев ВМС США будет достаточно, чтобы одним махом уничтожить весь Черноморский флот РФ. Об этом пишет «Военное обозрение».

Такое заявление Грымчак сделал в студии украинского телеканала и вызвал неоднозначную реакцию даже в студии программы.





«Любой военный эксперт вам скажет, что всего два эсминца ВМС США могут одним залпом уничтожить весь Черноморский флот России. Нам нужно всего лишь тщательно следить за маневрами российских кораблей. Конечно, если корабли ЧФ России нарушат наши морские границы, вступить в бой с ними придется нам — но поддержку США никто не упразднял», - дал заявление Юрий Грымчак.

Политик отметил, что украинский флот находится в отличном боевом состоянии и запасся достаточным количеством ракет, чтобы в случае необходимости вступить в противостояние с Черноморским флотом России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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