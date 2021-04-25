НАТО перебрасывает дополнительные истребители Eurofighter Typhoons на побережье Черного моря

Бывший заместитель Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак оценил шансы кораблей Черноморского флота России против
Эксперт объяснил резкое завершение учений в Крыму. Накануне стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершенных задачах военных
За все время эскалации конфликта в Донбассе впервые показаны свидетельства и последствия от применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военный обозревателя Бао Лама из вьетнамского издания Soha высказал свою точку зрения относительно сложностей перевооружения российской армии. По его
Россия могла развернуть на Кубе свое вооружение, не имеющее аналогов в мире. После того как в штате Флорида произошло несколько инцидентов с
В США приступили к расследованию по факту применения в Сирии неизвестного импульсного вооружения против американских военнослужащих. Подозреваемым
Используя беспилотник, ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик уничтожили военную технику ВСУ. В Сети появились снимки
Военных обозревателей американского издания The National Interest поразила мощь российского «Буратино». Они предположили, что этой тяжелой огнеметной
Украинские военные усилили обстрелы позиций ополченцев самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР после отвода российских войск от границы с Украиной.
Аналитики из Китая предполагают, что провокации НАТО у западных границ России являются отвлекающим маневром. По их мнению, Североатлантический альянс
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