НАТО перебрасывает дополнительные истребители Eurofighter Typhoons на побережье Черного моря

Пока Россия отводит свою 150-тысячную армию от границ с Украиной, в том числе с полуострова Крым, Североатлантический альянс продолжает наращивать свое присутствие на побережье Черного моря.

Телеграм-канал «Записки охотника» сегодня сообщил, что НАТО направляет на авиабазу Михаила Когэлничану на побережье Черного моря близ Констанцы в Румынии еще четыре истребителя Eurofighter Typhoons.

Отмечается, что в регион они прибудут для дополнительной миссии Enhanced Air Policing (eAP).

Как правило, в мирное время миссии воздушной полиции Альянса направлены на обеспечение целостности воздушного пространства в том или ином регионе. НАТО проводит их не только собственными силами, но и привлекает авиацию стран, не являющихся участниками Альянса.

На фоне напряжения между Россией и Украиной переброска на румынскую авиабазу еще четырех истребителей выглядит крайне тревожно. Тем более что Румыния, как и Польша, определена плацдармом блока на его восточном фланге.

Год назад в докладе американского Центра анализа европейской политики (СЕРА) значилось, что передовое присутствие Альянса в регионе позволит превратить Черное море в «натовское озеро».

Отметим, что переброска дополнительной авиации на румынскую авиабазу может быть связана с тем, что РФ в связи с учениями закрыла часть акватории Черного моря. По негласной информации, следующим шагом России по сдерживанию НАТО в регионе может стать запрет на полеты авиации.

Ограничение судоходства для иностранных кораблей в Черном море будет действовать до 31 октября 2021 года. Иностранные корабли не имеют возможности пройти вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, в районе берегов Керченского полуострова и около западной границы Крыма.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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