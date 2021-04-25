Турция устроила военную провокацию близ побережья Крыма

Турция впервые решилась пойти на серьезнейшую провокацию близ побережья полуострова Крым. Анкара отправила свой военный самолет для проведения разведывательной миссии прямо к границе с Россией, сообщает Телеграм-канал «Оперативная линия».

Параллельно с этим бортом в небе вчера около полудня работали и два разведывательных беспилотника ВВС США.

«Сразу два американских Глобал Хока сегодня впервые вместе занимаются мониторингом окрестностей Крыма и черноморского побережья Северного Кавказа. Туда же крадутся турецкий авиашпион ATR 72-600MPA и американский Р-8А Poseidon», - говорится в публикации.

Телеграм-канал в качестве доказательства также опубликовал часть карты, на которой обозначено присутствие близ Крыма двух дронов-разведчиков США и двух самолетов НАТО, один из которых принадлежит ВВС Турции.

Россия пока никак не отреагировала на проведение разведывательного полета Анкарой близ своих границ, но очевидно, что вряд ли оставит подобную провокацию без внимания, если она повторится.

Напомним, Анкара ранее заявила, что никогда не признает Крым российским.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на недавней пресс-конференции выразил надежду на то, что Москва сможет убедить Анкару изменить ее «совсем неверную» позицию относительно полуострова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей