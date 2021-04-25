Участие родителей в контроле питания оказалось наиболее актуальным для детских садов

Бывший заместитель Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак оценил шансы кораблей Черноморского флота России против
Эксперт объяснил резкое завершение учений в Крыму. Накануне стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершенных задачах военных
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В США приступили к расследованию по факту применения в Сирии неизвестного импульсного вооружения против американских военнослужащих. Подозреваемым
Военный обозревателя Бао Лама из вьетнамского издания Soha высказал свою точку зрения относительно сложностей перевооружения российской армии. По его
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Используя беспилотник, ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик уничтожили военную технику ВСУ. В Сети появились снимки
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Аналитики из Китая предполагают, что провокации НАТО у западных границ России являются отвлекающим маневром. По их мнению, Североатлантический альянс
Украинские военные усилили обстрелы позиций ополченцев самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР после отвода российских войск от границы с Украиной.
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