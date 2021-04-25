Участие родителей в контроле питания оказалось наиболее актуальным для детских садов

Нарушения при организации питания в образовательных учреждениях — явление частое в России. Иногда дело доходит до отравления детей. Поэтому на местах общественники, чиновники проводят форумы и конференции, чтобы совместно решать общую проблему.

На таких встречах все чаще стали говорить о подключении родительского сообщества к вопросу контроля питания. Так же считает и депутат петербургского парламента Алексей Цивилев. По мнению депутата, в первую очередь, вопросами контроля должны заниматься родительские комитеты. Он также считает, что необходимо создать мобильные лаборатории для оперативного выявления некачественной продукции. С таким предложением он обратился к вице-губернатору Петербурга Олегу Эргашеву.

Также многих интересует вопрос целесообразности фото- и видеофиксации в школьных столовых. Например, в школе № 126 Калининского района учителя запрещают школьникам носить с собой телефоны в столовую. Данную школу обслуживает пищекомбинат «Альфа-Провиант». При этом юристы говорят, что нет законов, запрещающих снимать блюда в школах на камеру.

Если школьники еще могут запечатлеть обеды, саму столовую, то дошколятам в силу своего возраста невозможно это сделать. Между тем, часто бывает так, что школы и сады обслуживает один и тот же поставщик. При этом со стороны школьников часто поступают жалобы, а детсады молчат.

Например, в Колпинском районе Петербурга все 25 школ получают горячее питание с пищекомбината АО «Артис-Детское питание». В социальных сетях много жалоб на некачественную еду и само обслуживание. Несмотря на проверки надзорных органов, комбинат не спешит исправлять выявленные нарушения. Так, последняя проверка была проведена три месяца назад. Однако до сих пор комбинат игнорирует предписания. В связи с этим Роспотребнадзор решил обратиться в суд и привлечь организатора соцпитания к ответственности.

Кроме школ, «Артис» также обслуживает также около 20 детских садов в районе. При этом странным образом жалоб оттуда не поступает.

В случаях, когда один и тот же поставщик обслуживает и школы, и детсады, то скорее всего, питание везде поставляют одинаковое. Но не все дошколята могут жаловаться родителям на плохое питание, тем более фиксировать все процессы на камеры мобильных телефонов. В таких случаях был бы полезен опыт Кургана, где в пищеблоках образовательных учреждений установлены видеокамеры. Эта мера позволяет родителям в режиме онлайн наблюдать за тем, как готовят завтраки, обеды, что едят их дети, не нарушают ли правила работники столовых.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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