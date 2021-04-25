NBC: во внешней политике Турции прослеживается зависимость от Кремля

Научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Сонер Чагаптай высказал предположение, что признанный администрацией Белого дома турецкий геноцид армян может говорить об отношении к Эрдогану не только внутриполитических кругов США, но и собственной страны. Об этом сообщает «Свободная пресса», ссылаясь на издание NBC.

Так, по словам эксперта, Байден стал первым американским президентом, кто сделал это в реальности. Остальные же, обещая признать убийство армян в Османской империи геноцидом, в итоге ничего не предприняли.

Чагаптай обратил внимание на первый телефонный звонок американского президента своему турецкому коллеге: он прозвучал, спустя три месяца после вхождения в должность. Это, с точки зрения эксперта, можно объяснить как сигнал резкого падения статуса Турции для США.

Более того, Джо Байден пытается влиять на поведение Реджепа Эрдогана, чтобы это было выгодно США. Для этого он умело управляет отношениями Турции с Кремлем. По его словам, во внешней политике Турции четко прослеживается сильная зависимость от Кремля. Например, если Анкара откажется от сделки по С-400, Москва может ответить соответствующими санкциями, а они негативно отразятся на экономике Турции. А еще, как считает Чагаптай, президент Владимир Путин может спровоцировать обострение ситуации в некоторых чувствительных конфликтных регионах. Это также негативно отразиться на рейтинге Эрдогана.

Таким образом, целый ряд факторов в настоящее время мешает Эрдогану ответить США на «геноцид армян». Поэтому, по мнению эксперта, Байден и выбрал подходящий момент.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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