Польша: Россия, концентрируя войска на границе с Украиной, может ударить по Сувалкскому коридору

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Польша: Россия, концентрируя войска на границе с Украиной, может ударить по Сувалкскому коридору
В Мире

В странах-участницах НАТО проводят собственный анализ внезапной проверки боевой готовности российской армии с тем, чтобы определиться с планом противостояния Москве на случай, если масштабное вторжение на Украину все же станет реальностью.

Особенно поднаторели в этом в Польше. Военное командование страны заявляет о том, что РФ «может действовать непредсказуемо», а концентрация российских войск у кордона вовсе не означает, что они выдвинутся на Украину.

В Польше допускают, что это был отвлекающий маневр, а на самом деле РФ может нанести удар с совершенно другого направления, пишет «Военное обозрение».

В этом контексте польские аналитики снова указывают уязвимость так называемого Сувалкского коридора.


«Россия могла добиваться того, что все внимание Запада будет сосредоточено на украинском направлении, включая черноморское, а в этот момент возрастала угроза на Балтике», - заявили польские эксперты.

Сейчас аналитики пытаются подсчитать, «сколько солдат и военной техники Москва оставит на своих западных рубежах».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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