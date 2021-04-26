Польша: Россия, концентрируя войска на границе с Украиной, может ударить по Сувалкскому коридору

В странах-участницах НАТО проводят собственный анализ внезапной проверки боевой готовности российской армии с тем, чтобы определиться с планом противостояния Москве на случай, если масштабное вторжение на Украину все же станет реальностью.

Особенно поднаторели в этом в Польше. Военное командование страны заявляет о том, что РФ «может действовать непредсказуемо», а концентрация российских войск у кордона вовсе не означает, что они выдвинутся на Украину.

В Польше допускают, что это был отвлекающий маневр, а на самом деле РФ может нанести удар с совершенно другого направления, пишет «Военное обозрение».

В этом контексте польские аналитики снова указывают уязвимость так называемого Сувалкского коридора.

«Россия могла добиваться того, что все внимание Запада будет сосредоточено на украинском направлении, включая черноморское, а в этот момент возрастала угроза на Балтике», - заявили польские эксперты.

Сейчас аналитики пытаются подсчитать, «сколько солдат и военной техники Москва оставит на своих западных рубежах».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей