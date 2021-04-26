Le Monde считает Харьков ареной будущих столкновений России и Украины

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Le Monde считает Харьков ареной будущих столкновений России и Украины
В Мире

Авторы французского издания Le Monde считают, что следующей ареной для боевых столкновений России и Украины станет Харьков. 

Так, эксперты обратили особое внимание на то, что в Харькове среди населения очень популярны пророссийские настроения. Кроме того, правительственные структуры данного региона также придерживаются российских взглядов. Учитывая, что Харьков является одним из немногих украинских городов с населением более миллиона человек, именно там могут произойти основные действия, которые повлияют на судьбы всей Украины.

Кроме того, французские журналисты подчеркнули, что в Украине замечаются крайне напряженные отношения между националистами и пророссийски настроенными гражданами. Например, глава фракции украинской партии ОПЗД в Харьковском горсовете Андрей Лесик заявил, что Россия – это братский народ, а Украиной управляют граждане из посольства США в Киеве.


«В Харькове так же, как и я, думает более 75% людей», - подчеркнул политик.

На фоне этого, по мнению авторов, рано или поздно в Украине могут начаться протестные настроения. И, с учетом перечисленных обстоятельств, ареной для будущих столкновений России и Украины станет Харьков.

Отметим, что политический эксперт Владимир Джаралла, комментируя французских журналистов, добавил, что пророссийские настроения в Украине отмечаются не только в Харькове, но и в большинстве городов на юго-востоке Украины.

«То же самое автор может сказать и об Одессе, Николаеве, Донбассе и даже Днепропетровске. Там бы он обнаружил такие, а может даже и более радикальные настроения», - отметил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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