НАТО к границам России в трех странах перебросит группы истребителей

НАТО намерен еще больше подступить к границам России и перебросить группы истребителей на территорию трех стран - Польши, Литвы и Эстонии.

Как стало известно Информинг.Ру, боевые самолеты прибудут уже в мае нынешнего года в рамках миссии NATO Baltic Air Policing. По нашим данным, в Эстонии будет развернута группа итальянских истребителей F-35A. В Литву силы Альянса бросят семь испанских истребителей Eurofighter Typhoon.

В Польшу, как ожидается, прибудут четыре истребители F-16 ВВС Турции. Базироваться они будут на польской авиабазе Мальборк.

Миссию Балтийского воздушного патрулирования Североатлантический Альянс проводит с 2004 года. Она направлена на защиту прибалтийских стран. В первую очередь, от России, разумеется.

Самолеты-перехватчики НАТО в рамках миссии Балтийской воздушной полиции неоднократно перехватывали и сопровождали российские боевые самолеты над Балтийским морем. С каждым новым годом количество задействованных в миссии истребителей увеличивается. В 2021 году это объясняется возникшим напряжением в отношениях между Россией и Украиной, а также странами Запада.

В этом году группировки боевых самолетов заступят на дежурство с мая по август. Это значит, что силам ПВО и радиоэлектронной разведки России придется в ежедневном режиме отслеживать полеты натовских самолетов и пресекать возможные провокации на корню.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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