Украина и Турция договорились вместе отработать блокаду базы ВМФ России в Сирии

Украина и Турция собрались проводить совместные учения по блокаде флота России у берегов Сирии. Эту «сенсационную» новость выдал ресурс, доверие к которому многие россияне уже утратили в силу подачи не всегда соответствующей действительности информации.

Киев и Анкара договорились о том, что ВМС Украины станут участниками учений ВМС Турции Dogu Akdeniz 2021, которые пройдут во второй половине года в восточной части Средиземноморья. Это информация, которая облетела СМИ обеих стран.

«Группа офицеров ВМС Украины планируют «повоевать» в составе экипажей турецких корветов типа ADA с прицелом их освоения в свете возможной перспективы по приобретению данных кораблей Украиной у Турции. Возможно участие в маневрах флагмана украинских ВМС сторожевика «Гетман Сагайдачный», - поясняет цель учений Телеграм-канал «Оперативная линия».

Однако сайт Avia.pro утверждает, что в ходе совместных учений Украины и Турции «предполагается отработка задач, связанных с блокированием флота и базы ВМФ России в сирийском Тартусе». Более того, именно это и станет главной целью.

И это предположение выдается не таким уж и надуманным, учитывая противостояние между Турцией и Россией на территории Сирии, а также напряжение Москвы в отношениях с Киевом.

Эксперты убеждены, что РФ в любом случае ответит на совместные маневры этих стран, организовав собственные учения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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