Турецкий политолог: США пытаются вытеснить Россию из Армении

В Турции заявляют о том, что Соединенные Штаты прибегли к хитрому ходу, пытаясь ослабить влияние России на Армению. Заявление было сделано в свете последних событий политологом, руководителем Центра стратегических исследований Кавказа, профессором Хасаном Огтай.

В интервью порталу Haqqin он заявил, что заявление президента Джо Байдена о признании геноцида армян, главным образом, было направлено не против Турции и Азербайджана, хотя в Анкаре и Баку всполошились очень сильно. Целью его было ослабить влияние России в Армении.

Не секрет, говорит Отбай, что после поражения, которое потерпел Ереван в Нагорном Карабахе, антироссийские настроения в стране усилились, а влияние Пашиняна свелось к минимуму. И тут уж Штаты решили подсуетиться, дабы он одержал победу на выборах.

«Поэтому Байден и оказал Пашиняну поддержку в виде признания геноцида», - отметил Огтай.

Он уверен, что благодаря этому заявлению антироссийский фронт расширится еще больше.

В Армении многие разочарованы не только российским оружием, но и армией, которая также создана по образцу РФ. И США всячески будут использовать это с пользой для себя.

Поэтому, утверждает политолог, не исключается более решительный разворот Еревана в сторону Запада, причем, до такой степени, что Армения по уровню градуса накала в отношениях с Россией может стать вровень с Украиной и Грузией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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