Флот ВМФ России взял под защиту иранские корабли, идущие в Сирию

Корабли ВМС США собираются приступить к полной блокаде военно-морской базы России в сирийском Тартусе. Об этом, ссылаясь на неназванные осведомленные
Военные России посредством неизвестного комплекса радиоэлектронной борьбы с успехом глушат самолеты и беспилотники стран НАТО, которые подлетают к
Украина была в шаге от крупномасштабной войны с Россией, поскольку Москва продолжала стягивать войска к ее границе. Однако Киеву повезло, считает
После того, как ВКС РФ мощными ударами разгромили позиции протурецких джихадистов на севере Сирии, в стране не было зафиксировано ни единого
Украинский военный эксперт Михаил Самусь заявил, что киевскому руководству не следует игнорировать предупреждения Москвы об ответной реакции в случае
Российский флот взял под защиту иранские корабли, идущие в Сирию. У Ирана и Израиля их долговременный конфликт то утихает, то вспыхивает с новой
Авиация ВКС РФ в Сирии активно атакует позиции Исламского Государства (террористическая организация, запрещена в России). Удары с воздуха наносятся
С 24 апреля Россия закрыла три района вдоль побережья Крымского полуострова, один из которых находится в непосредственной близости от Керченского
Украина и Турция собрались проводить совместные учения по блокаде флота России у берегов Сирии. Эту «сенсационную» новость выдал ресурс, доверие к
Российская армия вошла в зону ожесточенных боев в северо-восточном регионе Сирии. За безопасность в районе Эль-Камышлы отвечают военно-космические
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle