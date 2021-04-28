Флот ВМФ России взял под защиту иранские корабли, идущие в Сирию

Российский флот взял под защиту иранские корабли, идущие в Сирию.

У Ирана и Израиля их долговременный конфликт то утихает, то вспыхивает с новой силой. Однако сдерживающим фактором в этой ситуации, не дающей разгореться конфликту до катастрофических масштабов, выступают силы российского военно-морского флота, базирующиеся у берегов Сирии. Об этом сообщает американское военное издание Breaking Defense.

Американские авторы, опираясь на известную от Израиля информацию, заявили, что ранее Иран поставлял в Сирию оружие по суше, однако такой путь был очень опасен: Израиль регулярно отслеживал и уничтожал их. Сейчас Иран пошел новыми маршрутами - по воде: из Красного моря проходят через Суэцкий канал и прибывают к портам Сирии, благо их суда находятся под отличной защитой российских сил ВМФ в Средиземном море.

Судовые документы говорят, что корабли в Сирию везут только нефть, однако источники из Израиля настаивают, что, помимо нефти, есть и другие грузы. И теперь Израиль оказался в ситуации, когда они мало что могут сделать, потому что правила игры изменились. Однако израильские военные активно отслеживают торговые иранские суда.

«Российским зонтиком», под которым торговые суда Ирана прибывают в Сирию, являются новейшие российские фрегаты, корветы и подводные лодки, вооруженные ракетами «Калибр». Это оружие, по оценке американских авторов, вполне способно отрезвить Израиль, поскольку позволяет России держать под прицелом ближний Восток и всё Средиземноморье.

Кроме того, израильские источники отметили, что Россия, Иран и Сирия провели переговоры о прекращении удушающей американо-европейской осады Сирии. Первостепенной задачей этих соглашений является обеспечение транспортировки нефти в сирийские порты, поскольку республика страдает от высокого дефицита нефти из-за захвата американскими военными нефтяных скважин к востоку от Дейр-эз-Зора и контрабанды нефти из Сирии в Ирак.

Официально Израиль российско-ирано-сирийские переговоры не комментирует.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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