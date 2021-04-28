Родителям дали подробную инструкцию по проверке школьных столовых

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Родителям дали подробную инструкцию по проверке школьных столовых
Санкт-Петербург

Специалисты Минпросвещения совместно с экспертами Роспотребнадзора разработали документ, в котором раскрывается процесс формирования и работы родительских комиссий, инспектирующих организацию питания в образовательных учреждениях. О порядке доступа родителей и других законных представителей воспитанников детских садов и учащихся школ рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, опубликовав запись в своем Telegram-канале.

Согласно документу, для того, чтобы родитель попал в комиссию, ему необходимо иметь ПЦР-тест с отрицательным результатом и личную медицинскую книжку. Для участия в контроле за питанием в образовательном учреждении нужно уведомить об этом директора школы или детсада. Кроме этого, войти в состав комиссии родитель может только после решения управляющего совета или совета родителей. Доступ законного представителя согласуется с медицинским работником или иным ответственным лицом.

При проверке организации питания родители могут оценить, насколько все соответствует требованиям СанПиН, а также убедиться в качестве приготовления заявленных в меню блюд, наличии салфеток, соблюдении условий личной гигиены среди работников и детей. 

Законные представители могут участвовать в мероприятиях, посвященных правильному питанию, задавать интересующие вопросы администрации учреждения, и узнавать информацию о результатах бракеражной комиссии.

В документе также указано, что запрещается делать родителям. В частности, во время инспекции нельзя мешать ученикам принимать пищу, посещать столовую вопреки утвержденному графику, находиться в производственной зоне во время процесса приготовления блюд.

Отдельным моментом выделено, что результаты таких проверок могут стать основанием для обращения к руководству образовательного учреждения и оператору питания.

Президент России Владимир Путин ранее говорил о необходимости предоставить возможность контролировать организацию питания родителям или законным представителям школьников. Также он отметил, что специалисты РПН проведут дополнительные инспекции в учебных учреждениях.

Стоит отметить, что ситуация в сфере социального питания в России за последнее время ухудшилась. В СМИ все чаще появляются новости об отравлениях или нарушениях со стороны пищекомбинатов. В связи с этим надзорные ведомства и общественные организации проведут семинары и форумы, посвященные улучшению качества питания.

Особенно обострилась ситуация в Петербурге, где за последнее время было зафиксировано сразу несколько массовых отравлений. Как сообщают СМИ, при этом происходит и давление со стороны Роспотребнадзора, что может быть обусловлено переделом рынка детского питания.

Показательным моментом может служить ситуация в Колпинском районе, где контракты на организацию питания во всех школах выиграла компания АО «Артис-Детское питание», серьезно занизившая на торгах первоначальную стоимость тендеров. В социальных сетях последнее время появляется масса жалоб на качество услуг этого поставщика.

В отношении поставщика за прошлую неделю поступило две жалобы. Первая была от бывшего экспедитора комбината, сообщает издание "RuNews24". Он рассказал о многочисленных нарушениях в работе предприятия. Еще одна жалоба поступила от родителя, пожаловавшегося, что его ребенка «выворачивало наизнанку» после обеда в школе №451, об этом факте написало издание "Петербургская газета".

Журналисты отметили, что «Артис», судя по всему, не собирается следовать предписаниям РПН, так как РПН подал судебный иск о привлечении комбината к административной ответственности.

Эти случаи наглядно иллюстрируют важность родительского контроли питания в образовательных учреждениях. Оперативное реагирование надзорных ведомств на выявленные нарушения позволит эффективней бороться с участившимися отравлениями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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