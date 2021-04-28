Спецназ флота ВС США будет переориентирован для борьбы против России и Китая

Как заявил возглавляющий Командование спецопераций ВМС США контр-адмирал Хью Ховард, спецназ флота США SEAL, который до сих пор выполнял функции борьбы против терроризма, будет переориентирован на противодействие глобальным угрозам в лице России и Китая. Об этом сообщает издание rtvi.com.

На протяжении последних двух десятков лет бойцы SEAL на суше в Ираке и Афганистане противодействовали международному терроризму. Так, в 2011 году они ликвидировали в Пакистане лидера международной террористической организации «Аль-Каеда» (запрещена в России) Усаму бен Ладена.

Сейчас спецназ вновь переориентируется и приступит к выполнению своих первоначальных задач - диверсионных операций на море. Тем более, это решение совпадает с общей стратегией Пентагона по борьбе с растущим глобальным влиянием России и Китая. По мнению главнокомандующего ВМС США адмирала Майкла Гилдея, возвращение спецназа на флот усилит его возможности в современных боевых действиях.

SEAL, по словам Ховарда, несколько реформируют, сократив численность взводов на 30%. При этом запланировано увеличить количество оставшихся подразделений, тем самым увеличив их боеспособность при действиях на море и под водой. В штат спецназа SEAL добавят специалистов в области кибервойны, подавления электронных систем противника и управления беспилотными средствами вооружения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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