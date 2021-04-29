Сообщения СМИ о военно-морской базе РФ в Судане не подтвердились

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Сообщения СМИ о военно-морской базе РФ в Судане не подтвердились
В Мире

Данные телеканала «Аль-Арабия» о приостановке соглашения о размещении военно-морской базы РФ в Порт-Судане оказались вбросом.

МИД африканской страны не подтвердил информацию прессы. Как сообщает РИА Новости, представитель внешнеполитического ведомства Аль Мансур Буляд заявил об отсутствии официальных данных. 

Президент России Владимир Путин 16 ноября 2020 года подписал указ о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Судане на Красном море. Условия соглашения предусматривают размещение 300 военнослужащих Минобороны РФ, а также швартовку до четырех кораблей. Охрану базы будут осуществлять ВС Судана.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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