Очередное обострение обстановки в Сирии - готовятся новые удары по позициям сирийских правительственных войск.

Согласно данным воздушной разведки, подготовка масштабной атаки ведется на юге Идлиба. Наносить удары планируется посредством задействования террористов «Хурас ад-Дин» и «Ансар ат-Таухид» (террористические группировки, деятельность в РФ запрещена).

По данным «Красной весны», на текущий момент подготовка к операции вышла на финишную прямую.





В район Кнедда, что всего лишь в четырех десятках километров от Идлиба, уже переброшена военная техника и вооружение. В большинстве своем это пикапы с установленными на них реактивными установками, а также грузовики с различным вооружением. Также имеются сведения о переброске в район трех сотен боевиков.

Не менее активны террористы вышеуказанных группировок и в противостоянии с протурецкими бандформированиями.

Отмечается, что заметное обострение обстановки на северо-западе САР объясняется, главным образом, неспособностью Турции выполнить свои обязательства, вытекающие из российско-турецких договоренностей по Идлибу.

Анкара то ли не желает, то ли не в состоянии отделить умеренную оппозицию от радикально настроенных боевиков. Это обернулось резким усилением позиций джихадистских группировок на территории Идлиба.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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