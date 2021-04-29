Объекты ВСУ могут быть уничтожены за 30 минут в случае атаки на АЭС

В случае попытки Украины атаковать российские атомные станции ВС РФ уничтожат объекты ВСУ буквально за полчаса. Об этом пишут «Аргументы недели».

Накануне СМИ сообщили о том, что депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко призвал зарубежных партнеров оснастить Украину ракетами с дальностью более тысячи километров, чтобы можно было их нацелить на российские АЭС.

По его словам, у Москвы сейчас одна из самых сильных армий и крупнейший в мире ядерный потенциал. Поэтому Украине крайне необходимы рычаги противодействия.

«Москва должна знать, что у них есть атомные станции — такие, как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты просто туда долетят», — заявлял Костенко.

Однако если такое оружие у Киева будет и он предпримет атаку на Москву, российская армия уничтожит объекты ВСУ буквально за полчаса. Кроме того, в материале журналисты посоветовали не забывать, что такие объекты в РФ, как АЭС, имеют еще и дополнительную защиту, в том числе воздушную.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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