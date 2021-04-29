Экс-сенатор США заявил, что Путин направил НЛО для наблюдения за американским кораблем

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Экс-сенатор США заявил, что Путин направил НЛО для наблюдения за американским кораблем
В Мире

Экс-сенатор США Гарри Рид заявил, что президент России Владимир Путин может быть причастным к появлению таинственного НЛО, который был замечен над американским кораблем. По мнению Рида, данный неопознанный объект мог быть секретным российским оружием, посланным для наблюдения за ракетным эсминцем США «Рассел». Об этом пишет «ИноСМИ».


«Всегда помните, Россия, Советский Союз, управляется человеком, который управлял КГБ. У них единовременно было не меньше 31 тысячи агентов. Тут замешана Россия, в этом нет никаких сомнений», - заявил Гарри Рид. 

Экс-сенатор предположил, что Россия могла внедрить свое сверхсекретное оружие в США уже давно и по чистой случайности действие «российской вражеской технологии» попало в объектив видеокамеры

Накануне Пентагон подтвердил подлинность видеозаписи, на которой запечатлен полет неопознанного объекта в форме треугольника над эсминцем «Рассел», однако достоверных версий о том, чем в действительности является этот объект, дано не было.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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