Soha: Войска НАТО не сдвинулись с места несмотря на переброску армии РФ к западным границам

Image 16+
Soha: Войска НАТО не сдвинулись с места несмотря на переброску армии РФ к западным границам
В Мире

Вьетнамское издание Soha рассказало о любопытной реакции НАТО на недавнюю экстренную переброску российских вооруженных сил к границам на юго-запад страны. По словам авторов издания, натовские военные на протяжении всего времени «не сдвинулись с места». 

Речь идет о проверке боеготовности российской армии, когда к местам маневров массово стягивались две армии и техника. Эти действия Москвы в то время вызвали «озабоченность в стране западных партнёров», тут же потребовав от нее отводить ВС обратно. А вот реакция НАТО, по мнению издания, выглядела необычно: ее военные подразделения оставались «неподвижными». Хотя, и наблюдались очень незначительные «телодвижения» - в Польшу направились несколько самолетов и Великобритания отправила два корабля в Черное море.


«Я чётко обозначу следующий момент: когда Россия проводила быстрое маневрирование армии с её переброской на западную границу, войска НАТО не сдвинулись с места», - подчеркнул обозреватель Soha.

И это, по его мнению, должно насторожить Киев. Надежды его на то, что Запад станет воевать на ее стороне - безосновательны.

«Россия продемонстрировала свои возможности и предупредила Украину, что нападение на Донбасс было бы началом конца Украины как государства. Однако в Киеве, судя по всему, решили проигнорировать этот посыл», - констатировали в Soha.

С точки зрения вьетнамского автора, США и НАТО преследуют сразу несколько целей: нападение Украины на Донбасс, дестабилизация ситуации в Беларуси и затяжная война на юге России, в Нагорном Карабахе.

Путин же «на весь мир показал, что Запад готов использовать террористические приёмы для решения своих геополитических задач».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Soha: Войска НАТО не сдвинулись с места несмотря на переброску армии РФ к западным границам

Сегодня, 20:49

Экс-сенатор США заявил, что Путин направил НЛО для наблюдения за американским кораблем

Сегодня, 17:10

Аналитик рассказал о причинах вброса о российской базе в Судане

Сегодня, 16:15

Объекты ВСУ могут быть уничтожены за 30 минут в случае атаки на АЭС

Сегодня, 09:35

Сообщения СМИ о военно-морской базе РФ в Судане не подтвердились

Сегодня, 00:00

Спецназ флота ВС США будет переориентирован для борьбы против России и Китая

Вчера, 22:45

Турецкий политолог: США пытаются вытеснить Россию из Армении

Вчера, 19:00

Флот ВМФ России взял под защиту иранские корабли, идущие в Сирию

Вчера, 17:45

Украина и Турция договорились вместе отработать блокаду базы ВМФ России в Сирии

Вчера, 09:20

НАТО к границам России в трех странах перебросит группы истребителей

27-04-2021, 12:05

Le Monde считает Харьков ареной будущих столкновений России и Украины

26-04-2021, 17:35

Atlantico: Украину от войны с Россией спасло обещание Путина Байдену

26-04-2021, 14:55

Польша: Россия, концентрируя войска на границе с Украиной, может ударить по Сувалкскому коридору

26-04-2021, 12:45

NBC: во внешней политике Турции прослеживается зависимость от Кремля

25-04-2021, 23:30

Турция устроила военную провокацию близ побережья Крыма

25-04-2021, 10:15

НАТО перебрасывает дополнительные истребители Eurofighter Typhoons на побережье Черного моря

25-04-2021, 09:05

В Болгарии подозревают спецслужбы РФ к причастности ко взрывам на складах

24-04-2021, 22:49

США после ухода из Афганистана могут разместить военную базу в Таджикистане, Казахстане или Узбекистане

24-04-2021, 12:50

Турецкие интернет-пользователи обратились к России из-за ролика с уничтожением «Байрактара»

24-04-2021, 11:00

В Китае предполагают, что НАТО готовит масштабную атаку на восточные регионы России

24-04-2021, 08:20

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Неизвестный РЭБ-комплекс России на западе Крыма глушит самолеты и беспилотники НАТО
  • Вчера, 09:10

Неизвестный РЭБ-комплекс России на западе Крыма глушит самолеты и беспилотники НАТО

Военные России посредством неизвестного комплекса радиоэлектронной борьбы с успехом глушат самолеты и беспилотники стран НАТО, которые подлетают к

РФ в небе над Сирией оглушила сразу 5 турецких беспилотников Bayraktar TB2
  • Сегодня, 09:35

РФ в небе над Сирией оглушила сразу 5 турецких беспилотников Bayraktar TB2

Турция продолжает нарушать достигнутые с Россией соглашения по Идлибу. Несколько часов назад Анкара, которая, по некоторой информации, готовит

После разгрома Россией позиций наемников Турция не совершила ни одного нападения на сирийские войска
  • 27-04-2021, 08:55

После разгрома Россией позиций наемников Турция не совершила ни одного нападения на сирийские войска

После того, как ВКС РФ мощными ударами разгромили позиции протурецких джихадистов на севере Сирии, в стране не было зафиксировано ни единого

Флот ВМФ России взял под защиту иранские корабли, идущие в Сирию
  • Вчера, 17:45

Флот ВМФ России взял под защиту иранские корабли, идущие в Сирию

Российский флот взял под защиту иранские корабли, идущие в Сирию. У Ирана и Израиля их долговременный конфликт то утихает, то вспыхивает с новой

Опубликовано видео неудачного запуска ракеты «Калибр» с борта фрегата ВМФ РФ
  • Сегодня, 16:25

Опубликовано видео неудачного запуска ракеты «Калибр» с борта фрегата ВМФ РФ

В Сети опубликованы видеокадры, снятые с воздуха в ходе учений фрегата «Маршал Шапошников», который после модернизации получил крылатые ракеты

ВКС РФ активно атакуют ИГИЛ в пустыне Сирии
  • Вчера, 12:35

ВКС РФ активно атакуют ИГИЛ в пустыне Сирии

Авиация ВКС РФ в Сирии активно атакует позиции Исламского Государства (террористическая организация, запрещена в России). Удары с воздуха наносятся

Новости партнеров
Новости партнеров
Украина и Турция договорились вместе отработать блокаду базы ВМФ России в Сирии
  • Вчера, 09:20

Украина и Турция договорились вместе отработать блокаду базы ВМФ России в Сирии

Украина и Турция собрались проводить совместные учения по блокаде флота России у берегов Сирии. Эту «сенсационную» новость выдал ресурс, доверие к

Эксперт Жданов: Россия готовит свои войска к обороне Крыма
  • 27-04-2021, 10:05

Эксперт Жданов: Россия готовит свои войска к обороне Крыма

С 24 апреля Россия закрыла три района вдоль побережья Крымского полуострова, один из которых находится в непосредственной близости от Керченского

Перелет VIP-самолета ВКС РФ заинтересовал журналистов
  • Вчера, 14:30

Перелет VIP-самолета ВКС РФ заинтересовал журналистов

Входящий в состав 223-го летного отряда Минобороны РФ самолет с салоном повышенной комфортности Ту-134АК привлек к себе внимание журналистов после

Армия России остановила бои на востоке Сирии
  • 27-04-2021, 07:00

Армия России остановила бои на востоке Сирии

Российская армия вошла в зону ожесточенных боев в северо-восточном регионе Сирии. За безопасность в районе Эль-Камышлы отвечают военно-космические