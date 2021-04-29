Soha: Войска НАТО не сдвинулись с места несмотря на переброску армии РФ к западным границам

Вьетнамское издание Soha рассказало о любопытной реакции НАТО на недавнюю экстренную переброску российских вооруженных сил к границам на юго-запад страны. По словам авторов издания, натовские военные на протяжении всего времени «не сдвинулись с места».

Речь идет о проверке боеготовности российской армии, когда к местам маневров массово стягивались две армии и техника. Эти действия Москвы в то время вызвали «озабоченность в стране западных партнёров», тут же потребовав от нее отводить ВС обратно. А вот реакция НАТО, по мнению издания, выглядела необычно: ее военные подразделения оставались «неподвижными». Хотя, и наблюдались очень незначительные «телодвижения» - в Польшу направились несколько самолетов и Великобритания отправила два корабля в Черное море.

«Я чётко обозначу следующий момент: когда Россия проводила быстрое маневрирование армии с её переброской на западную границу, войска НАТО не сдвинулись с места», - подчеркнул обозреватель Soha.

И это, по его мнению, должно насторожить Киев. Надежды его на то, что Запад станет воевать на ее стороне - безосновательны.

«Россия продемонстрировала свои возможности и предупредила Украину, что нападение на Донбасс было бы началом конца Украины как государства. Однако в Киеве, судя по всему, решили проигнорировать этот посыл», - констатировали в Soha.

С точки зрения вьетнамского автора, США и НАТО преследуют сразу несколько целей: нападение Украины на Донбасс, дестабилизация ситуации в Беларуси и затяжная война на юге России, в Нагорном Карабахе.

Путин же «на весь мир показал, что Запад готов использовать террористические приёмы для решения своих геополитических задач».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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