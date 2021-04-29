К "смерти" проекта "Навальный" привели иски Пригожина

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К "смерти" проекта "Навальный" привели иски Пригожина
В России

Сторонники Алексея Навального называют основаниями для ликвидации структур «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, организация включена в реестр иностранных агентов) власти и оказываемое ими давление. В реальности к упразднению проекта привели несколько причин. Среди них – действия ближайшего окружения блогера, многомиллионные долги и иски бизнесмена Евгения Пригожина.

В четверг, 29 апреля, бывший глава штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил о закрытии этих региональных структур, связанных с ФБК, после приостановления их деятельности Мосгорсудом. Решение принято в рамках рассмотрения иска столичной прокуратуры о признании ФБК и других организаций экстремистскими.

Штабы Навального использовались соратниками блогера для сбора пожертвований. Через них велась организация и координация митингов, а также остальная работа в регионах. Там взращивали и молодежный актив. Вполне логично ожидать скорого закрытия самого ФБК и дублирующего его «Фонда защиты прав граждан» (ФЗПГ, иноагент).

В чем же причина краха структуры "Навального"? На самом деле причин много и связаны они как с отдаленным прошлым самого Алексея Навального, так и в деятельности его окружения в последние пару лет. В этих причинах попыталось разобраться издание "Накануне.RU".

В 2009 году Навальный занял пост советника губернатора Кировской области. Но уже в 2013 году его осудили по делу «Кировлеса». Позднее вместе с братом Олегом Алексей проходил по делу «ИвРоше» - о мошенничестве в особо крупном размере и получил еще второй условный срок. Именно за нарушение условий испытательного срока по делу «ИвРоше» блогер и оказался в исправительной колонии № 2 в Покрове.

В 2018 году появилось дело об отмывании денег в ходе «президентской кампании». Леониду Волкову тогда пришлось скрываться в Литве. В конце 2020 Следственный комитет РФ собрал доказательства растраты 356 млн рублей пожертвований на личные нужды.

В 2019 году юрист ФБК Любовь Соболь, директор организации Иван Жданов и бывший заместитель министра энергетики при правительстве Михаила Касьянова Владимир Милов выдвинулись кандидатами в депутаты Мосгордумы от имени ФБК. Избирательная кампания, впрочем, так и не началась по причине отказа в регистрации кандидатами на выборах депутатов МГД. Ставленники ФБК попросту не смогли собрать подписи москвичей за свое выдвижение и прибегли к махинациям. Отказ же избиркома встретили провокациями и организацией несанкционированных митингов. Подстрекательства последователей к незаконным акциям привели к многочисленным штрафам и судам. В ФБК обещали компенсировать издержки сторонников, помочь деньгами и юридической поддержкой, однако этого вроде как сделано не было. Подобное предательство обернулось для приближенных Навального серьезным оттоком аудитории.

Долги навальнистов не ограничиваются штрафами за незаконные акции. В 2019 году Алексей Навальный, Любовь Соболь и ФБК проиграли суд комбинату «Московский школьник» по иску о клевете, изложенной в фейковом расследовании Соболь и команды ФБК на YouTube. Все троих ответчиков суд обязал выплатить поставщику питания по 27 млн рублей каждый. Однако в 2020 году обязательства выкупил бизнесмен Евгений Пригожин. Любовь Соболь попыталась уйти от взыскания долга и оформила с мужем Сергеем Моховым брачный договор. Она передала супругу имущество, в том числе одежду. Пригожин оспорил законность документа, суд документ был признан судом недействительным.

Алексей Навальный тогда объявил о ликвидации ФБК и переходе на новое юридическое лицо ФЗПГ. Он отмечал, что перевести всю деятельность и финансирование с одной НКО на другую приходится из-за невозможности выплатить многомиллионный долг.

Решение Навального закрыть ФБК вызвало гнев у спонсоров Навального и ФБК. От него потребовали откатить решение или вернуть вложенные в него деньги. Уже через месяц после того, как блогер отказался идти навстречу к западным спонсорам, произошел инцидент с его отравлением. С большой долей вероятности, к его отравлению могла быть причастна Мария Певчих. Сейчас она вместе с Волковым отвечает за финансы и пытается руководить структурой.

В настоящее время, в отсутствии Навального, все медиа активы ФБК сосредоточены в руках Леонида Волкова. Он ведет переговоры с представителями западного истеблишмента. Бывший глава штабов Навального пытается влиять на санкции в отношении России, а также координирует протесты из-за рубежа. На место Любови Соболь Волков планировал поставить главу «Альянса врачей» (организация включена в реестр иностранных агентов) Анастасию Васильеву. Однако юрист ФБК пыталась сама возглавить организацию, но в результате своих противозаконных действий стала фигурантом уголовного дела о вторжении в чужое жилище.

С начала этого года в России прошло несколько несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального, но все они обернулись провалом. На митинг 21 апреля 2021 года анонсировали выход 500 тысяч россиян, однако по всей стране собралось не больше 20 тысяч активистов. К этому дню большинство первых лиц ФБК бежало за границу – это Иван Жданов, Владимир Милов, Леонид Волков, Руслан Шаведдинов. В России остаются лишь Любовь Соболь и Анастасия Васильева, да и то потому, что судом ограничены в свободе передвижения.

Одним из последних Россию покинул Милов. Евгений Пригожин подал к нему и Навальному несколько исков по 5 млн рублей. Первое же дело было проиграно, и один из ключевых участников ФБК уехал из страны. Позднее соратник Навального признался журналистам, что сделал это из-за судебных претензий Пригожина.

Сейчас Мосгорсуд рассматривает иск столичной прокуратуры о признании ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими организациями. Однако если структуры Навального закроются, то долги перед петербургским предпринимателем останутся. Обязательства перед Пригожиным могут усложнить ликвидацию ФБК.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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