Вооруженные силы Украины перебросили к линии разграничения на Донбассе не менее 70 единиц бронетехники.

Как сообщает Avia.pro, ссылаясь на осведомленный источник, ВСУ стянули в зону конфликта не только бронетехнику, но и несколько средств ПВО малой дальности. Они развернуты лишь в несколько километрах от мест дислокации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Так, среди жилых домов поселка Озерянкова развернут ЗРК «Оса», а также одна зенитная установка ЗУ-23. В Константиновку перебросили несколько танков.

Бронетехнику заметили в населенном пункте Анадоль и в Андреевке. Там ВСУ разместили танки, ЗРК «Стрела-10». Также техника ВСУ была замечена на территории населенных пунктов Зачатовка, Чермалык, Калиново и др.

Комментируя эти действия ВСУ, эксперты отмечают, что вряд ли речь идет о простом усилении подразделений. Это больше похоже на подготовку к масштабному наступлению на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Несмотря на все попытки РФ подтолкнуть украинские власти к прямому диалогу с представителями ДНР и ЛНР, Киев отказывается вести с ними переговоры. Это лишь усугубляет ситуацию, и доказывает нежелание украинских властей искать мирные варианты урегулирования конфликта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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